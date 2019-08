Våd tirsdag: Masser af byger på vej ind over Fyn

Tirsdag begynder regnfuldt. Midt på dagen kommer det til at regne, og så slutter dagen af med mere regnvejr. Cirka sådan kan prognoserne for dagens vejr på Fyn opsummeres.

Det er dog mest som byger, regnvejret rammer, så man kan også være heldig at have tørvejr en gang imellem.

Regnvejret trækker ind fra sydvest, så der er gode chancer for en tør morgen på Nordfyn. Længere op ad dagen skal en hel del byger passerer øen, så der vil komme lokale byger over hele Fyn.

Nogle steder på den sydlige del af Fyn kan der komme helt op til mellem 15 og 25 millimeter på 30 minutter, altså skybrud. Skyerne, der trækker ind fra sydvest kan også nogle steder bære på tordenvejr.

Læs også Risiko for tordenbyger og lokale skybrud

Temperaturene ligger fra morgenstunden omkring 15-16 grader, og op ad dagen stiger de til omkring 20 grader.

Senere på ugen venter to dage med tørvejr og to dage med regn. I hvert fald siger prognoserne, at det ser ud til at holde tørt onsdag og fredag, mens der torsdag og lørdag falder en del regn. Temperaturerne bliver i den kølige ende af skalaen og ligger omkring de 20 grader hele ugen.