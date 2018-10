Udflyttede job: Massiv interesse for at kradse gæld ind

Gældstyrelsen, der har hovedsæde i Middelfart, er i fuld gang med at opbygge den nye arbejdsplads. Opgaven bliver at hente penge ind fra danskere, der skylder det offentlige penge.

Den nye styrelse har syv underafdelinger i hele landet, og når styrelsen er helt på plads, vil der være 1.500 ansatte i hele landet og 350 i Middelfart. I denne omgang søgte Gældsstyrelsen, der har hovedsæde i det tidligere psykiatriske hospital, 50 nye medarbejdere, men på grund af et overvældende antal og kvaliteten af ansøgningerne valgte gældstyrelsen at besætte 100 stillinger.

Vigtig samfundsopgave

- Det er fantastisk at opleve den interesse, der er for at arbejde i Gældsstyrelsen. Det viser, at det er attraktivt at komme til en arbejdsplads, hvor den enkelte får mulighed for at gøre en stor forskel med en vigtig samfundsopgave, siger underdirektør i Gældsstyrelsen Ulrik Pedersen.

Fakta juli 2018 blev SKAT erstattet af syv nye styrelser.

Gældsstyrelsen er etableret under Skatteministeriet og har ansvaret for at inddrive borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen har hovedsæde i Middelfart

Der er også afdelinger i Ringkøbing, Thisted, Tønder, Grenaa, Roskilde og Randers.

Gældsstyrelsen vil i 2021 bestå af omkring 1.500 medarbejdere, hvoraf de 360 vil arbejde i Middelfart.

Med de nye ansættelser er tallet for Middelfart nu oppe på ca. 350.

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige, og opgaven er blandt andet at rette op på indrivelsen af gæld efter det kuldsejlede EFI-system i Skat.

Infomøde måtte flyttes

- Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af nye medarbejdere, for vi insisterer på kun at ansætte de kompetencer, der kan bringe os i mål med den store opgave det er at skabe en ny og bedre gældsinddrivelse, siger underdirektør i Gældsstyrelsen Ulrik Pedersen.

Interessen for at arbejde i Gældsstyrelsen blev allerede tydelig, da et informationsmøde om de nye stillinger nærmest blev rendt over ende af interesserede. Mødet blev flyttet, men alligevel var der ikke plads til alle interesserede.

Glad borgmester

Den store interesse glæder borgmesteren i Middelfart.

- Interessen overrasker mig ikke, for vi har et rigtig godt rekrutteringsgrundlag i Middelfart. Udover at infrastruktur og bosætningsmuligheder gør Middelfart Kommune meget attraktiv, så nyder virksomheder og i dette tilfælde Gældsstyrelsen også godt af at kunne hente deres kommende medarbejdere fra hele Fyn og Trekantområdet, siger borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen (S).

