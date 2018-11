Våd og grå tirsdag: Men et sted i det fynske vil solen skinne

Hvis du skal cykle til arbejde eller skole tirsdag morgen, skal du huske en god vindtæt vinterjakke, vanter og en hue, for det er koldt på Fyn.

Faktisk så er vejret tirsdag lidt af en genudsendelse af mandagens vejr.

Fra morgenstunden vil det igen være blæsende med en let til frisk vind ind over det fynske land, mens det ude ved kysterne vil være en hård vind, der præger tirsdagen.

Vinden kommer fra øst og vil nede i det sydfynske øhav have kuling styrke først på dagen. Sådan lyder prognoserne både fra TV2 VEJRET og Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Selvom solen til tider kigger frem mellem lokale byger 🌦️vil en frisk østenvind, på en kold tirsdag, føles som temperaturer omkring frysepunktet 😬🧣 — DMI (@dmidk) 20. november 2018

Solen titter frem - måske

Ikke nok med at der er risiko for kraftige vindstød enkelte steder i det fynske, så vil der også falde en del regn i løbet af dagen.

Bygerne vil ramme hele Fyn tirsdag formiddag og middag. I løbet af dagen vil de så trække op mod nord, hvilket kan komme til at betyde, at den sydlige del af regionen har chancer for en smule sol tirsdag.

Det er især Langeland, der med god grund kan vente på enkelte solstråler i løbet af eftermiddagen.

Men selvom der i løbet af dagen kan komme lidt sol få steder i det fynske, så vil tirsdagen være en meget kold efterårsdag for fynboerne.

Dagen starter med temperaturer helt nede omkring de tre grader, som let kan føles som minus seks grader på grund af vinden.

I løbet af dagen vil temperaturerne så komme op omkring de seks plusgrader med en chillfaktor lige under frysepunktet.

Nattefrost senere på ugen

Mandagens og tirsdagens vejr afspejler ifølge TV2 VEJRET, hvordan resten af ugen vil komme til at se ud.

- Især onsdag vil også være blæsende ligesom tirsdag. Men så bliver det lidt mindre blæsende, og vinden vil i stedet komme fra sydøst, fortæller Lone Seir, der er vejrvært på TV2.

Nætterne senere på ugen bliver køligere, mens der er chance for, at dagene faktisk kommer til at have en del sol i det fynske.