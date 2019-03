Formand for fynske gymnasieelever: - Ministeren tror, vi er dovne

Fabian Munkholm Davidsen har ikke meget tilovers for tirsdagens omtale af fraværet blandt gymnasieelever.

- Tallet i sig selv giver ikke mening. Vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor det forholder sig sådan, siger han.

Man får at vide, at ens indsats ikke er god nok, selvom man kæmper røven ud af bukserne, og så får man fraværstal smidt i hovedet. Måske skulle man i stedet spørge: Hvorfor? Fabian Munkholm Davidsen, forperson, DGS Fyn

Han er én af de to forpersoner for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning på Fyn.

Selv går han i 3.g på Svendborg Gymnasium. Her viser gymnasiets egne tal, at eleverne har fysisk fravær 9,2 procent af skoletiden.

Men dét tal siger intet om baggrunden for fraværet, hvis man spørger elevorganisationens forperson.

- Vores elever er vildt engagerede både politisk og elevdemokratisk. Så det her skal vi ikke have smidt i hovedet, mener Fabian Munkholm Davidsen.

Læs også Se kortet: Så meget fravær har eleverne på fynske ungdomsuddannelser

På landsplan viser Undervisningsministeriets gennemgang af danske gymnasiers fraværstal, at gymnasieelever er fraværende 9,1 procent af skoletiden.

Minister: Alarmklokkerne bør ringe

De første fraværstal viser, at omfanget af fravær bør få alarmklokkerne til at ringe mange steder Undervisningsminister Merete Riisager (LA)

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke imponeret over resultatet af undersøgelsen.

- De første fraværstal viser, at omfanget af fravær bør få alarmklokkerne til at ringe mange steder. Hver tredje gymnasiale institution har et gennemsnitligt fravær på over ti procent, udtaler hun i en pressemeddelelse.

For Fabian Munkholm Davidsen lyder Merete Riisagers udmelding lidt for bekendt.

Læs også Elever undrer sig over fraværsregler: Mød op på skolen og få at vide, om du er syg nok til at blive hjemme

- Ministeren har i lang tid sagt, at vi gymnasieelever er dovne, og at vi skal tage os sammen, siger han.

- Den negative måde at se tingene på gør, at eleverne bliver mere demotiverede og mere stressede. Man får at vide, at ens indsats ikke er god nok, selvom man kæmper røven ud af bukserne, og så får man fraværstal smidt i hovedet. Måske skulle man i stedet spørge: Hvorfor? Vi er nødt til at forholde os til grundlaget for tallene, siger Fabian Munkholm Davidsen.

I efteråret 2018 trådte en ny bekendtgørelse om fravær på ungdomsuddannelser i kraft. Det betød blandt andet, at elever nu får fuldt fravær for en undervisningstime, hvis de kommer for sent. Før kunne forsinkede elever få registreret 50 procent fravær.

Video: Bemærk besøgte Svendborg Gymnasium, da elever protesterede mod den nye ordning