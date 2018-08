Mistænkes påsat: Kulturhistorisk bygning brændt ned

En fredet og kulturhistorisk bygning er natten til tirsdag brændt ned ved Hollufgård. Kunstnere mistænker påsættelse.

En fredet og kulturhistorisk bygning brændte natten til tirsdag ned ved Hollufgård i Odense. Bygningen er et omkring 200 år gammelt ishus.

Ole Lejbach og Niels Erik Øhlenschlæger, der begge er kunstnere ved Hollufgård, fortæller, at branden er forsøgt påsat flere steder.

- Det ser ud til, at der er tre-fire gamle træer, som er forsøgt sat ild til. Det er bare ikke lykkedes, siger Niels Erik Øhlenschlæger.

Den brændte bygning blev fredet tilbage i 2013, og Niels Erik Øhlenschlæger betegner den som kulturhistorisk. Den næsten 200 år gamle bygning er et såkaldt ishus, som er brugt til at opbevare is og fungerede som en form for køleskab helt frem til slutningen af 1800-tallet. Man har endda kunnet opbevare døde i ishuset, hvis jorden var for hård til at begrave folk.

Uhyggelig oplevelse

Ole Lejbach blev vækket klokken to om natten af sin kone, der sagde at skoven brændte. Det viste sig at være ishuset, hvor Beredskab Fyn allerede var i fuld gang med slukningsarbejdet. Ifølge Ole Lejbach er den formodede påsættelse sket efter klokken 23, men hvor længe den har brændt, ved han ikke. Ole Lejbach bor kun 100 meter fra brandstedet.

- Det er lidt uhyggeligt. Der er jo slottet dér, og skov hele vejen rundt. Det kunne sagtens have bredt sig, siger Ole Lejbach.

Den rundtomliggende park har desuden masser af uerstattelige kunstværker, som er sårbare over for en brand.

- Heldigvis er der jo lavt græs hele vejen rundt om, men der skal jo ikke meget til at sætte ild i noget i den her tørke, siger Niels Erik Øhlenschlæger.

Der er ikke meget tilbage af bygningen, men Niels Erik Øhlenschlæger påpeger, at hvis det gamle hårde egetræ har kunnet brænde, så har det været meget varmt.

- Jeg synes, det er trist. Det var en meget meget smuk bygning og tækning på den. Den var karakteristisk for parken, og nu er den jo helt væk. Jeg ved ikke, om den nogensinde bliver genopført.

