Mistede milliondyr hest til herpes: Fem døde i alt

Jon D. Pedersen, leder af Dalumgaard Rideklub, har mistet en hest, han drømte om at få en million kroner for. I alt er fem heste på Fyn døde af herpes.

Det store udbrud af herpes har ikke kun haft store konsekvenser for de fynske heste. Fem heste har mistet livet til sygdommen, hvilket har betydet store økonomiske tab for staldene.

- Det største tab har jeg i den hest, jeg har mistet. Min partner og jeg havde drømme om, at vi skulle have mellem 800.000 og 1,5 millioner kroner, så det var en hest, der havde potentiale til meget, fortæller Jon D. Pedersen, der er leder af Dalumgaard Rideklub.

Al aktiviteten i Rideklubben har været skruet ned på grund af de syge heste. Hos trænings- og salgsstalden Hessehøj i Nørre Aaby har sygdommen krævet en masse ekstra arbejde.

- Kunderne har ikke fået, hvad hestene stod her for, selvom vi har arbejdet dobbelt så meget, må vi give dem halv pris, fortæller Hans Jørgen Hoeck, der er daglig leder på Hesselhøj.

Behandlet 42 heste

- Vi har været oppe at behandle 42 heste med forskellige grader af sygdomme på grund af hesteherpes, fortæller Hans Jørgen Hoeck.

Hesselhøj har måtte aflive tre heste, der led af hesteherpes, men stalden frygter, at en mere må lade livet.

- Vi er ikke naive, så vi ved godt, at der nemt kan komme én mere. Vi budgetterer med én, men håber da, at det ikke bliver tilfældet. Vi har vænnet os til tanken om, at der kan komme én mere, siger Hans Jørgen Hoeck.

Hos Dalumgaard Rideklub fortæller Jon D. Pedersen, at to heste har mistet livet, 18 har været smittet og fire heste har fortsat lammelser fra sygdommen.

- Jeg er glad for at være på den anden side. Og glad for at flere heste ikke er blevet ramt, siger Jon D. Pedersen.

Rideklubben har haft deres heste i karantæne i godt en måned, men nu er der ved at være ro på igen. Det samme gør sig gældende hos Hesselhøj. Begge har dog stadig deres heste i karantæne.​

I alt er fem smittede heste på Fyn blevet aflivet.

