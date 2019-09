Enigt erhvervsliv: Motorvejsudvidelse syd om Odense er påtrængende

Interesseorganisationen Fynsk Erhverv har spurgt over 600 fynske virksomheder, hvilke politiske emner der er vigtigst for dem, og især én ting er erhvervslivet enige om: En motorvejsudvidelse syd om Odense.

- Det er over 92 procent af virksomhederne, der peger på det projekt som det vigtigste, siger Jytte Reinholt, der er direktør i Fynsk Erhverv.

Fynsk Erhverv foretager jævnligt undersøgelser, hvor de adspørger et panel på over 600 fynske virksomheder, hvilke politiske emner de finder vigtigst, og motorvejsudvidelse har flere gange været på listen.

Påtrængende for erhvervslivet

Jytte Reinholt mener, at det er påtrængende for erhvervslivet, at motorvejen udvides til tre spor mellem Odense V og motorvejskrydset ved Odense SØ, når arbejdet med at udvide E20 mellem Odense V og Nørre Aaby er ovre.

- Det er klart, det rammer virksomhederne hårdt. Det er både medarbejdere, vareleverandører og kunder, der bliver berørt af, at vi dagligt hænger i kø og bliver forsinkede, siger hun.

1. oktober åbner folketinget, og Fynsk Erhvervs undersøgelse viser en række punkter, fynske virksomheder vil have det nye ting til at arbejde med.

- IT-infrastruktur er et rammevilkår

En anden ting, der er stor enighed om blandt de adspurgte virksomheder, er, at IT-infratstrukturen på Fyn skal forbedres. 98 procent svarer således, at det er et vigtigt emne.

- IT-infrastruktur: At kunne gå på internettet, at udvikle produkter med ny teknologi, at kunne tale mobil over hele Fyn er et rammevilkår anno 2019. Og det må vi konstatere, det kan vi ikke i dag, siger Jytte Reinholt.

Udvidelsen af motorvejen mellem Odense V og Nørre Aaby forventes at være færdig inden udgangen af 2022.