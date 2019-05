Nedrevet køreledning giver aflyste regionaltog til og fra Odense

Der kører mandag formiddag færre regionaltog til og fra Odense på grund af en nedrevet køreledning.

DSB har endnu ikke overblikket over konsekvenserne og opfordrer passagerer til at holde øje med rejseplanen.

Banedanmark oplyser, at situationen kun berører regionaltogene over Vestfyn, der er aflyst foreløbig frem til klokken 15.

Ifølge Banedanmark påvirker situationen ikke den øvrige togtrafik på Fyn.

DSB skriver på sin hjemmeside, at de har bestilt togbusser til at køre i stedet for regionaltogene mellem Odense og Fredericia.

Togbusserne kører i stedet for regionaltogene mellem Odense og Fredericia i følgende minuttal:

Odense i minuttal 45

Gelsted mod Fredericia i minuttal 10

Fredericia i minuttal 35

Gelsted mod Odense i minuttal 00

