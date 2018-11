Trafikkontrol: Nu virker stærekassen på Bogensevej

Stærekassen står på Bogensevej i det nordlige Odense og er rettet mod bilister, der kører ind mod byen. Den har stået der et godt stykke tid, men fredag eftermiddag har Vejdirektoratet tændt den, så den nu kan begynde at tage fotos af bilister, der kører for hurtigt og sende en bøde til dem.

Det er Regeringen, der har bedt Vejdirektoratet og Rigspolitiet om at sætte gang i et pilotprojekt om faste ATK standere - de såkaldte stærekasser.

Stærekasser på ulykkesbelastede veje

Pilotprojektet skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan mobile fotovogne og faste standere virker i sammenhæng.

De faste ATK standeres placering er udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets ulykkesstatistik samt Rigspolitiets vurdering. Der er taget udgangspunkt i lokaliteter, som er ulykkesbelastede.

Det vil sige, at der har været mindst fire ulykker med personskade pr. lokalitet i perioden 2011 – 2015. Desuden er der en vis mængde trafik på strækningerne, hvor der blandt andet er observeret høje hastigheder.

Flere europæiske lande har brugt automatisk trafikkontrol (ATK) siden starten af 00’erne, og her viser erfaringerne, at fartkontroller betyder færre ulykker i trafikken.