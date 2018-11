Nyborg Slot får nyt tag med gammelt aftryk

Man tager en klump ler og ruller den ud i en form. Værsgo - så har man ét styk håndstrøget tagsten til Nyborg Slot. Så er det ellers bare at gentage bevægelsen 11.999 gange, for slottet har brug for 12.000 nye tagsten.

Det der lyder som en simpel bageopskrift er rent faktisk århundredgammelt håndværk.

- Hver enkelt sten er unik, for vi har haft hænderne på hver sten og passet den til. Og til slut stempler vi "VT" i leret. Det står for Volstrup Teglværk, fortæller Leif Christensen, der til daglig bærer titlen håndstryger på teglværket, der ligger nær Sæby i Nordjylland.

Han er på besøg på Nyborg Slot for at se, hvordan arbejdet med at lægge tag på det middelalderlige slot skrider frem. Sammen med tre kolleger står han bag produktionen af de 12.000 tagsten. Noget han glæder sig til at vise familien en dag, de kører forbi på motorvejen.

- Så siger jeg, at dem der, tagstenene, dem har far lavet. Og det kan de godt være stolte af, smiler han.

Slottet kan snart ses igen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der holder øje med det enorme projekt, det er at restaurere Nyborg Slot. Et kæmpe delmål bliver nået i starten af december, når den sidste tagsten er lagt på plads. Derefter forsvinder den plastik-inddækning hen over taget, der ind til videre beskytter håndværkerne mod vind og vejr.

- Sidste gang der blev skiftet tag var for 100 år siden. Jeg forventer, at det nye tag også kan holde 100 år. Måske 150 år, hvis vi strækker den, gætter Mads Falbe-Hansen, projektchef i Slots- og Kulturstyrelsen.

Han er godt klar over, at han næppe oplever at få ballede med taget, såfremt det blot holder 110 år eller deromkring. Han er blot godt tilfreds med at kunne kigge forbi Nyborg på ugebasis og se det gode håndværk skride fremad.

Meget arbejde venter

- Det er virkelig lavet efter alle kunstens regler. Der er stort set ikke en sten, der ikke individuelt er slebet eller tilpasset, før den er lagt på plads. Det er meget godt håndværk, slår projektchefen fast.

Når arbejdet med at lægge taget er færdigt, fortsætter det flerårige arbejde indendøre. Blandt andet skal gulvbjælker helt eller delvis skiftes, ligesom murværk, vinduer og siden de historiske, malede vægge bliver gået efter.

