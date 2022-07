Nye busruter skal forbedre byen: Søndag kører busserne på en ny måde i Odense

Søndag får Odense et nyt busnet, der skal dække byen sammen med letbanen i fremtiden.

Det betyder, at mange busser får nye ruter og numre, lyder det på kommunens hjemmeside rejsiodense.dk.

De nye busruter skal gøre det lettere at komme rundt i byen. Derudover skal det blive lettere at skifte til og fra letbanen.

Det betyder, at busserne flere steder kører til stationer, hvor du kan skifte mellem letbane, bus og selvfølgelig almindelige tog. De fleste busser kører nemlig stadig via Odense Banegård.

Færre men bedre

Der vil køre færre busser langs letbanen, men busserne dækker resten af byen. De er fordelt, så der kører flest busser de steder, hvor der er mange passagerer, mens der vil være færre busser, hvor der er få passagerer.

Du kan se det nye rutenet her. Klik for at se en større version: