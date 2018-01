Nyt navn til Tinderbox: Lust for Life i Tusindårsskoven

Rockstjernen Iggy Pop præsenteres som endnu et hovednavn til sommerens Tinderbox. I alt har festivalen offentliggjort 17 navne.

- Tinderbox er nu klar med årets første offentliggørelse, hvilket er intet mindre end en vaskeægte musiklegende, skriver Tinderbox i en pressemeddelse.

Torsdag aften tilføjer festivalen dermed endnu et navn til sommerens plakat. Rockstjernen Iggy Pop spiller i Tusindårsskoven torsdag 28. juni.

Siden 1968 har Iggy Pop udsendt plader enten som solist eller sammen med bandet The Stooges. Han er manden bag hittene ”I Wanna Be Your Dog”, ”Search & Destroy”, ”Raw Power”, ”Nightclubbing”, ”The Passenger”, ”Lust for Life” og ”Real Wild Child”.

Senest har Iggy Pop allieret sig med yngre kræfter fra Arctic Monkeys og Queens of the Stone Age på det kritikerroste og Grammy-nominerede album ”Post Pop Depression”, der viste, at den 70-årige sanger fortsat er i absolut topform.

Iggy Pop tilføjes festivalplakaten, der i forvejen inkluderer verdensstjerner som Depeche Mode, Prophets of Rage, Alanis Morissette, Wiz Khalifa og Tiësto. Tinderbox har med aftenens offentliggørelse præsenteret i alt 17 kunstnere til sommerens fest i Tusindårsskoven.

Tinderbox lover at afsløre en stribe nye tilføjelser til programmet allerede i næste uge.

Tinderbox 2018 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 28. til 30. juni.