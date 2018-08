Nyt robotcenter: Erhvervsskole vil uddanne til robotbranchen

Syddansk Erhvervsskole har indviet et nationalt videncenter for automatik- og robotteknologi. Målet er at blive en del af robotbranchens økosystem. Skolen ønsker at kunne bidrage med kompetent arbejdskraft.

Onsdag blev dørene officielt åbnet til Syddansk Erhvervsskoles nationale videncenter for automatik- og robotteknologi.

Videnscenteret er etableret som et konsortium mellem Herningsholm Erhvervsskole, EUC Syd og Syddansk Erhvervsskole og målet er at blive en del af robotbranchens økosystem. Skolen ønsker blandt bedre at kunne bidrage med kompetent arbejdskraft.

Hidtil har de fleste måske haft en forestilling om, at robotbranchen først og fremmest består af Ph.d.-er og ingeniører, men robotter skal også bygges, og det skal man bruge håndværkere til, og dem vil vi gerne levere. Lars Bregnehøj, direktør, Syddansk Erhvervsskole.

Videnscenteret har hovedadresse i Odense og er åbent for lærlinge fra hele landets erhvervskoler, som er nysgerrige efter robotter og automation.

- Hidtil har de fleste måske haft en forestilling om, at robotbranchen først og fremmest består af Ph.d.-er og ingeniører, men robotter skal også bygges, og det skal man bruge håndværkere til, og dem vil vi gerne levere, siger Lars Bregnehøj, direktør, Syddansk Erhvervsskole.

Hidtil har erhvervsskolerne ikke i udpræget grad været en del af robotbranchens "økosystem," men det håber Lars Bregnehøj, at han med det nye videnscenter kan lave om på.

Læs også Salget buldrer af sted hos fynsk robotfirma

- Elever fra erhvervsskoler i hele landet er velkomne her på videnscenteret. Og her hos os får de adgang til den nyeste teknologi, som de kan øve sig på, siger Lars Bregnehøj og fortsætter:

- Jeg står for eksempel lige nu ved siden af en metal-3D-printer. Og den er altså den største af sin art i hele Skandinavien.

Borgmester: Det er afgørende vigtigt

For Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er videnscenteret et kærkomment tilskud den voldsomt voksende robotbranche på Fyn - og især i Odense, hvor robotvirksomhederne skriger efter arbejdskraft.

- Så det er afgørende vigtigt for det øko-system, at Syddansk Erhvervsskole de får lavet de her faciliteter, siger Peter Rahbæk Juel.

Han ønsker sig samtidig, at robotindustriens fynske aktører tager flere elever, som så kan gøre deres uddannelse færdig. Men mener også, at robotindustrien skal modnes først:

- Vi skal tænke på, at vi har med en branche at gøre, hvor 60 procent af virksomhederne er under fire år gamle. Så det er en ung industri, der er buldret afsted, og som skal lave deres egen virksomhedskultur, så de kan forme deres egen arbejdskraft, siger bormesteren og tilføjer, at rekrutering er en af de største udfordinger for fortsat at udvikle robotbranchen:

- Derfor skal vi alle løfte for at uddanne flere, siger Peter Rahbæk Juel.

Skal også uddanne lærere

Ud over at videnscenteret bliver tilgængeligt for erhvervsskole-elever med interesse for robotteknologi og automatik, skal videnscenteret også undervise erhvervsskolelærere.

- Vi er blevet betroet den opgave at udbrede teknologiforståelsen på landets erhvervsskoler, så vi kommer til at afholde kurser for skolernes lærere. Den viden, de tilegner sig, kan de tage med hjem og bruge til at højne niveauet på deres skoler, siger Lars Bregnehøj.

Det seneste år har erhvervsskolerne i konsortiet brugt på at få ansat det rette hold til videnscenteret. Men efter indvielsen i dag onasdag er centeret altså klar til aktion.

- Vores første formelle aktivitet er en konference for 100 erhvervsskolelærere fra hele landet. Så man kan godt sige, at nu er vi i gang.

Læs også Det fynske roboteventyr vækker amerikansk interesse