Vejen til det civile liv: Nyt samarbejde mellem Forsvaret og kommunen skal hjælpe veteraner

- Skal vi starte med lige at underskrive den her, så kan vi underskrive den anden bagefter?, siger Susanne Kiholm Lund og peger på papiret foran hende.

- Ja, det synes jeg, svarer Kenneth Muhs (V).

På skift sætter Susanne Kiholm Lund, der er chef for Forsvarets Veterancenter, og Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, en krusedulle på samarbejdsaftalen mellem Forsvarets Veterancenter og Nyborg Kommune. Aftalen skal hjælpe veteraner ud på arbejdsmarkedet igen.

Andreas Bloch-Boas er en af de veteraner. 12 år i militæret knækkede ham, da han startede i et civilt job i Danmark.

En mistet identitet

Andreas Bloch-Boas tænker tilbage på sin tid i militæret. I 12 år var han ved militærpolitiet, hvor han var udsendt til både Balkan og Irak. I 2010 forlod han forsvaret og fik en civil stilling, som han havde i cirka halvandet år. Og så knækkede filmen.

- Pludselig stod jeg i det sociale system, som jeg hverken forstod eller kendte. Det havde jeg slet ikke nogen forudsætning for, forklarer Andreas Bloch-Boas, der siden har kæmpet med posttraumatisk stress (PTSD).

Andreas Bloch-Boas var udstationeret på Balkan og i Irak i løbet af sine 12 år i militærpolitet. Foto: Ole Holbech

Han blev kastet ind i det sociale system, som skulle finde ud af, hvad han kunne.

- Det var enormt svært. Jeg tabte min identitet som soldat og kunne spørge mig selv: Hvad kan jeg? For nu kunne jeg ikke engang passe et normalt arbejde, siger Andreas Bloch-Boas.

I 2010 var hans oplevelse, at mange ikke rigtig vidste, hvad en veteran var, kunne og skulle. Det er nu ved at ændre sig med den samarbejdsaftale, der netop er underskrevet.

Forståelse af veteranerne

195 veteraner er registreret i Nyborg Kommune. Det er langt fra alle, der knækker i et civilt job efter udstationering, men for dem, det sker for, betyder den nye aftale meget. Også for Forsvarets Veterancenter er det stort at få underskrevet aftalen.

Veteraner har som regel en tendens til at tænke som en soldat. Så hvis jeg får en ordre, knalder jeg hælene sammen og siger javel Andreas Bloch-Boas, Veteran, Nyborg

- Der kommer politisk fokus på veteranerne. Mine medarbejdere har fat i mange veteraner, kommunen har fat i mange veteraner, og nu har vi forpligtet os til sammen at forbedre det sprog, der er imellem Forsvarets ansatte og de lokale kommuner, forklarer chef for Forsvarets Veterancenter, Susanne Kiholm Lund.

Kommunikationen skal blandt andet forbedres ved, at de tager ud og underviser, ligesom et samarbejde mellem kommunens veterankoordinator og Veterancenterets medarbejdere skal hjælpe med at oversætte det sprog, en veteran skal bruge for at bede om støtte i en kommune.

Chef for Forsvarets Veterancenter, Susanne Kiholm Lund, er glad for, at de kan samarbejde med Nyborg Kommune, så veteraner kan kommer godt tilbage i et civilt liv. Foto: Ole Holbech

- At der nu indgås det her officielle samarbejde gør, at man kan trække på nogle kompetencer, som Forsvaret ligger inde med for at få en bredere forståelse af, hvad en veteran er, og hvad der kan være af kompetencer og uddannelse, som veteranen har, fortæller Andreas Bloch-Boas.

37 timers arbejde

Fra Andreas Bloch-Boas i 2010 forlod Forsvaret til i dag, oplever han, at der er sket meget i forståelsen af veteraner og de udfordringer, man har taget med hjem fra konfliktfyldte steder rundt omkring i verden. Samtidig fornemmer han også, at der er en større forståelse af de kompetencer, man kan have med fra en militæruddannelse.

- Det hjælper rigtig mange veteraner til, at man hurtigt kan komme ind i en afklaring eller en regulær beskæftigelse, siger Andreas Bloch-Boas.

Efter 12 år i militæret var det svært at lægge soldatertankegangen væk.

- Veteraner har som regel en tendens til at tænke som en soldat. Så hvis jeg får en ordre, knalder jeg hælene sammen og siger javel, forklarer han.

Han endte derfor i en fuldtidsstilling, efter han havde forladt militæret, noget som mange veteraner oplever.

- Så sender man en veteran ud og siger: Nu skal du arbejde 37 timer. Så siger veteranerne: Ja, det skal jeg. Og så knækker de, siger Andres Bloch-Boas.

Samarbejde skal støtte

Forsvarets Veterancenter forventer, at ca. ti procent af veteranerne i kommunen får en psykisk efterreaktion efter en udsendelse.

- Den samarbejdsaftale, vi har lavet, er at de veteraner, som må få nogle psykiske efterreaktioner og får behov for støtte fra kommunen, kan være linket op på Forsvarets Veterancenter, så vi sammen kan bringe veteranerne godt videre i livet i et samarbejde, forklarer Susanne Kiholm Lund.

For Andreas Bloch-Boas var det svært at navigere rundt i et ukendt system kombineret med en PTSD-diagnose. Men han oplevede også, at det var svært for dem, der skulle kunne hjælpe ham.

Mine medarbejdere har fat i mange veteraner, kommunen har fat i mange veteraner, og nu har vi forpligtet os til sammen at forbedre det sprog, der er imellem Forsvarets ansatte og de lokale kommuner. Susanne Kiholm Lund, Chef for Forsvarets Veterancenter

- Det kan være enormt svært for en sagsbehandler i en kommune at forstå, når der kommer en veteran og siger, at han er god tung maskingeværskytte. Det kan være svært at finde en virksomhed, der tænker: Det kan jeg bruge en til en, fortæller han.

Det tror han, at et samarbejde mellem Forsvaret og kommunerne kan afhjælpe.

- Ved at man går i et samarbejde og får oversat det til noget konkret og siger: Jamen du har nogle kompetencer inden for farligt gods eller andet. Den oversættelse vil være nemmere, og det, tror jeg, vil kunne støtte kommunen rigtig meget til hurtigere at få fundet ud af, hvor vi skal kigge hen.

Alle er glade for den aftale, de netop har underskrevet. Foto: Ole Holbech

Tilbage i lokalet, hvor Susanne Kiholm Lund og Kenneth Muhs netop har underskrevet aftalen, er smilene store. De giver hinanden hånden på at få samarbejdet til at fungere, så veteraner som Andreas Bloch-Boas kan finde sig til rette i det civile liv.