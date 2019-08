150 millioner til lejligheder: Nyt stort boligfællesskab på vej i Odense

Det er ikke kun unge studerende, der skriger på boliger i Odense. Også seniorerne er klar til at rykke videre, når huset derhjemme pludselig er blevet for stort.

I Gartnerbyen i Odense kommer der nu 86 lejligheder, et stort fælleshus og grønt gårdrum til de modne fynboer.

Det er PFA, der står bag byggeriet, hvor det første spadestik bliver taget tirsdag.

- I dag er der et decideret hul i markedet i forhold til seniorboligfællesskaber og seniorvenligt byggeri, fordi efterspørgslen langt overstiger udbuddet, siger direktør i PFA Senior Services Jesper Brask Fischer i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Nutidens og fremtidens seniorer er en del af det, vi kalder den nye tredje alder, hvor der faktisk er mange af de samme behov som i ungdommen. Det gælder for eksempel at kunne bo centralt, være tæt på sit netværk og have mulighed for at dyrke interesser og søge hjælp og tryghed i fællesskaber, når man har lyst, men med basis i ens egen seniorvenlige bolig.

Flere ældre vil flytte i boligfællesskab

De 86 seniorlejligheder kommer til at stå klar til indflytning i slutningen af 2020.

Og der er brug for seniorboligfællesskaber. Det viser tal fra Realdania. Her forventes antallet af seniorer, der er interesseret i at flytte til boligfællesskaber at stige fra 80.000 i dag til over 140.000 frem mod 2040.

Samtidig stiger andelen af befolkningen i aldersgruppen 65+ fra 20 procent i dag til 25 procent i 2040.

Lejlighederne kommer til at variere i størrelse fra to til tre værelser og fra 65 til 95 kvadratmeter.

Gartnerbyen forbinder Vesterbro og Bolbro, og den er i disse år ved at blive omdannet til en ny bydel med 1.300 boliger, butikker og et sundhedscenter.