OB skal oppe sig - ellers vanker der tæsk

På søndag begynder en superligasæson for OB. Ifølge sportsredaktøren fra Fyens Stiftdtidende ser det sort ud, hvis de vil smage på metallet.

Succes er et ord, der efterhånden er svært at genkende for OB-fans. For der er langt mellem medaljer og pokaler til Fyns bedste fodboldhold. Senest blev det til sølv i 2011 og man skal altså helt tlbage til 1989 for at finde det seneste af tre mesterskaber til OB.

På søndag begynder en ny sæson for fynboerne i en udekamp mod Vendsyssel. Fansene drømmer søde drømme og spillere og trænere i OB arbejder hårdt. De skal knokle for atter at opnå succes ifølge sportsredaktør Niels Abildtrup fra Fyens Stiftstidende.

Ifølge ham er udsigter til metal ikke i sigte, hvis ikke der kommer andre boller på suppen.

Forslag til forbedring

- De har jo haft seks syv sæsoner. Der skal et par a-spillere til. Nogle kanoner. Helst nogle angribere. Måske også en stærk defensiv mand. En ny midterforsvarer. Og så skal man jo arbejde videre med det som Jakob Michelsen står for - mere aggressivitet siger han, og mere direkte spil, det skal lykkedes. Men du får mig ikke til at sige i dag, at de kommer i top seks. Der skal ske noget ekstra, siger Niels Abildtrup.

- Sådan som truppen er lige nu med alle dens talenter og muligheder, så er de ikke bedre end de andre i nederste del af rækken. Men det ved OB også godt. Der skal komme nogle forstærkninger. Det er nødvendigt, siger han.

Niels vil ikke afsløre hvilke a-spillere, der er i kikkerten, men han kan håber OB er på forkant.

- Jeg er meget spændt på, om OB har styr på det her. Det håber jeg. Ellers bliver det igen en kamp om syvende, ottende eller niende pladserne efter min mening.

Sommerens sidste træningskamp

Mandag eftermiddag blev årets sidste træningskamp spillet mod Hvidovre i Nature Energy Park.

Det blev en kamp uden forsvarsspilleren Marco Lund, der fortsat er skadet. I stedet supplerede Oliver Skolnik fra U19-mandskabet.

Første mål var Mathias Jørgensens skud fra kanten af feltet rettet af. Denne gang var det dog til OB’s fordel, da bolden ændrede retning, snød målmanden og gik i nettet til en OB-føring på 1-0.

Nicklas Helenius bragte OB på en tomålsføring.

Jens Jakob Thomasen rundede kampen af med den endelige sejr, som blev til 3-0 til OB.

Dermed har OB vundet alle fem testkampe frem mod den kommende sæson, der begynder den 15. juli klokken 14:00 på udebane mod oprykkerne fra Vendsyssel FF.

