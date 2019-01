Retur til Tjekkiet: OB udlejer midtbanespiller

OB og Kamil Vacek blev ikke i første omgang den store fodboldlykke for nogen af parterne.

Siden OB i sommers hentede den tjekkiske midtbanespiller, har han blot opnået spilletid i fem kampe. OB og den tjekkiske hovedstadsklub Bohemians er derfor blevet enige om en aftale, der betyder, at Kamil Vacek spiller foråret i sit hjemland.

- Der er ingen tvivl om, at Kamil kan være med på Superliganiveau, og at han er på højde med de øvrige spillere, vi har i truppen. Vi vidste godt, at han ville mangle kampform, da vi skrev kontrakt med ham, og selvom han har kæmpet sig tilbage rent fysisk, så har han skulle overbevise ekstra for at spille sig til en plads på vores godt besatte midtbane. Både Kamil og vi er overbeviste om, at et lejeophold i hjemlandet kan få ham i bedre kampform, og vi tror derfor på, at vi ser en endnu skarpere Kamil Vacek, når forårssæsonen slutter, siger OB’s sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Gensyn med Lund

Dermed siger OB farvel til den anden spiller i januars transfervindue, efter klubben tidligere har sendt den erfarne reservekeeper Thomas Mikkelsen videre til Lyngby.

Ind er kommet forsvarsspilleren Oliver Lund, der dermed vender tilbage til OB, som han repræsenterede frem til 2017.

OB har købt den 28-årige forsvarsspiller fri af kontrakten i Lyngby og lavet en aftale med ham, der gælder frem til sommeren 2019.

- Jeg er rigtig glad for, at det er kommet på plads. Jeg glæder mig til at komme tilbage til OB og se de gamle drenge og mærke den specielle stemningen der er omkring klubben. Jeg er blevet lidt ældre og måske en smule klogere siden sidst, men jeg har stadig mange af de samme kvaliteter i form af ærgerrighed og arbejdsomhed, som jeg hele tiden har haft. Jeg har viljen som den store drivkraft, og jeg glæder mig til at komme ind og hjælpe holdet så godt, som jeg kan. Tiden i Lyngby har på mange måder været lidt turbulent, og det har måske gjort mig lidt mere ukuelig end tidligere, og det glæder jeg mig til at vise i OB, siger Oliver Lund til klubbens hjemmeside.

