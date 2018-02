Organiseret kriminalitet bag store Nutella-tyverier

Flere supermarkeder har taget Nutella-glassene af hylderne, fordi de oplever problemer med tyverier af det populære smørepålæg.

Flere kunder må nu lede efter Nutella-glassene, når de skal købe det kendte chokoladepålæg i Fakta.

Årsagen er, at butikkerne oplever store problemer med Nutella-tyve. En butikschef mener ikke, at tyverierne er tilfældige.

- Vi oplever et stort svind, og derfor har vi set os nødsaget til at flytte Nutellaen fra den hylde, hvor den normalt er tilgængelig for kunderne, siger Lars Bach, der er butikschef i Fakta på Kochsgade i Odense.

Derfor bliver kunderne i flere Faktabutikker i Odense, blandt andet på Nørregade, mødt med et skilt, hvor de plejer at finde deres Nutella. På skiltet står, at Nutellaen har fået ny plads, og at man skal henvende sig ved kassen.

Og netop der, forsvarligt gemt væk bag kassemedarbejderen, er Nutellaens nye plads.

- Når der forsvinder så store partier, som der gør, så må der være noget organiseret bag det, tilføjer Lars Bach.

Hylderne i Fakta er tomme, og Nutellaen er blevet gemt væk. Foto: Anders Høgh

En kendt tendens

Det er politiet enig med butikschefen i. Ifølge Fyns Politi er tendensen med at stjæle Nutella ikke ukendt.

Tendensen er intensiveret de seneste år, og politiet har hørt rygter om, at organiserede tyvebander eksisterer. De går blandt andet efter Nutellaen.

- Vi har et samarbejde med de jyske politikredse om formodede østeuropæiske tyvebander, som kommer ind i et supermarked tre-fire personer, helt umaskerede, og tager, hvad de kan have i hænderne, kører det til et opsamlingssted, hvorefter en anden bil samler det op og kører det ud af landet, fortæller vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.

Nutella bag kassen

Mindst to Faktabutikker har på nuværende tidspunkt fjernet deres Nutella-glas fra hylderne, fordi de oplever store problemer med Nutella-tyve.

- Vi har taget vores forholdsregler, så det er ikke længere et stort problem hos os. Jeg oplever dog kollegaer, der pågriber 10-20 personer i løbet af en uge, siger Lars Bach, der er butikschef i Fakta på Kochsgade.

Hvis du skal købe Nutella, skal du altså spørge efter chokoladepålægget ved kassen i henholdsvis Nørregade og Kochsgade i Odense.

Tyveri af andre produkter

Der er også andre produkter, hvor butikschef Lars Bach kan se, at tendensen er, at de forsvinder ud af butikken på mystisk vis. Det dejer sig blandt andet om følgende produkter:

Instantkaffe

Populære chokolader

Barberblade

- Det er varer, som er letomsættelige, og som alle godt kan lide. Men det er ikke længere et problem for os, fordi vi har taget vores forholdsregler, siger Lars Bach.

