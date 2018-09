Overførte 90.000 til Nigeria: Blind af kærlighed koster dom for hæleri

En 53-årig mand blev tirsdag idømt 60 dages betinget fængsel for hæleri.

Igennem længere tid havde han haft kontakt med en person, der udgav sig for at være en kvinde i USA.

De havde mødt hinanden på en datingside i september 2016. Et par måneder senere var det aftalen, at hun skulle komme til Danmark, fortæller anklager fra Fyns Politi, Rasmus Maar Hansen til TV 2/Fyn.

Den 1. december 2016 stod den 53-årig mand i Billund Lufthavn, som han måtte forlade uden den amerikanske kvinde. Gennem en mail fra en "læge" fik han at vide, at kvinden havde været ude for et trafikuheld og lå i koma.

Kontakten blev dog genoprettet efter nogle måneder, hvor hun gennem flere samtaler og mails fik den 53-årig mand overbevist om, at hun havde brug for hjælp til at overføre omkring 90.000 kroner til Nigeria.

Læs også Overfaldt 15-årig med urin: Seks drenge stadig fængslet

Lokket af løgne

På trods af, at den fynske mand hverken havde set kvinden i virkeligheden eller over webcam, lod han sig lokke af kvindes løgnehistorier og gik med på idéen. Med hjælp fra mandens ekskone fik de over nogle dage hævet de 90.000 kroner, som de havde fået overført fra USA. Dem sendte de videre gennem Western Union til Nigeria.

Kort tid efter fik han besked på at gøre det samme igen – denne gang med et beløb på cirka 120.000 kroner. Denne gang blev transaktionen bremset af bankens udlandsafdeling, der fandt ud af, at begge transaktioner stammede fra bedrageri i henholdsvis Frankrig og Slovakiet.

Naiv og blind af kærlighed

Da den 53-årige blev kontaktet af politiet første gang, gav han dem en forklaring baseret på en løgn, som han havde fået fra den amerikanske kvinde. Men allerede få dage efter gav han politiet den sande historie, efter at have indset, at han havde været naiv og blind af kærlighed.

Tirsdag blev manden dømt for hæleri ved Retten i Odense, da han har hjulpet nogle penge i sikkerhed, der stammer fra bedrageri. Så selvom han ikke fik økonomisk gevinst ud af pengetransaktionerne, blev han straffet alligevel.

Ekskonen, der også var blandet ind i sagen, blev frifundet, da det var manden og ikke hende, der havde haft kontakt med personerne i udlandet.

Læs også Brand i kolonihavehus: Træhus ødelagt af flammer