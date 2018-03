Overskudsmad blev til påskefrokost for socialt udsatte

Sammen med nogle af landets dygtigste madsnedkere inviterede Netto og Kirkens Korshær fredag socialt udsatte på påskemiddag.

Sammen med en række af landets bedste kokke inviterede Netto fredag op mod 500 ensomme eller hjemløse mennesker og fattige børnefamilier til påskefrokost på Kirkens Korshærs varmestuer.

I Odense stod menuen på medister, frikadeller og brun sovs.

Thomas Skovmose-Falck er til hverdag køkkenchef på Hotel Stella Maris i Svendborg. Fredag brugte han sin fridag på at lave mad til en helt anden slags gæster.

- Jeg synes, det er en god ting, at man kan hjælpe til, hvor man nu kan hjælpe til og give folk en god oplevelse, siger Thomas Skovmose-Falck, mens han hakker frugt og grøntsager til det store måltid.

Mad af overskudsvarer

Kirkens Korshær i Odense inviterede fredag socialt udsatte til påskefrokost på varmestuen i Nørregade med en menu bestående af overskudsvarer fra Netto.

- Det er jo ikke, fordi tingene fejler noget overhovedet, siger Thomas Skovmose-Falck.

Påskefrokosten skal hjælpe i en højtid, der kan være svær at komme igennem, hvis man er socialt udsat.

- Det er her, hvor sidder hjemme i familien og hygger med hinanden. Og så er der nogen, der synes, at de ikke rigtig har nogen at komme sammen med, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi laver nogle gode øjeblikke i varmestuen, hvor vi kan samle folk, siger Kaj Skjølstrup, der er leder af Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade i Odense.

- Det giver en god stemning og det giver noget velvære – udover at man bliver mæt. Men også det indre velvære, siger Kaj Skjølstrup.

Glad for at kunne hjælpe

Fra sin plads bag gryderne håber Thomas Skovmose-Falck, at hans påskemad har hjulpet de socialt udsatte.

- Jeg tror, de sætter pris på mange andre ting, end lige vi andre gør. Bare det at få et varmt måltid mad og et veltilberedt måltid mad, det tror jeg er en stor ting for dem. Og det er jeg bare glad for, at jeg kan give dem, siger køkkenchefen.

Maden, som ikke blev spist eller anvendt til påskefrokosten, vil blive brugt i andre måltider i Kirkens Korshærs varmestuer eller fordelt til andre, der hjælper socialt udsatte i perioden efter påske.