Mulighed for sol: Pæn søndag i vente

Endnu mange skyer over Danmark, men opklaring over Nordsøen bevæger sig i løbet af dagen ind over os og giver #solskin til især Jylland og Fyn. Temperatur mellem 1 og 3 graders varme. Læs mere i regionaludsigten her https://t.co/WSSiTLXdX8 pic.twitter.com/gWKG2LWDZ5