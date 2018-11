Odense-spiller har ikke afskrevet EM trods skade

For knap tre uger siden rendte landsholdets anfører, Stine Jørgensen, ind i en knæskade i Champions League-kampen for Odense mod Metz.

Det viste sig, at hun havde pådraget sig en skadet menisk, som efterfølgende blev opereret. I en pressemeddelelse fra Odense Håndbold blev Stine Jørgensen meldt ude i seks til otte uger - og dermed også ude af EM, som for Danmarks vedkommende begynder den 30. november.

Alligevel skrev landstræner Klavs Bruun Jørgensen hende ind i bruttotruppen på 28 spillere til EM-slutrunden.

- Det betyder, at der er mulighed for, jeg kan komme ind, hvis der er den mindste chance for, at det kan lade sig gøre.

Har du afskrevet den mulighed?

- Nej, altså jeg har ikke afskrevet noget, men for mig handler det om at have fokus på det, jeg skal hver dag og den træning, jeg skal lave. Det kan ikke rigtig nytte noget at tænke så meget på alle de scenarier, der kan være fremadrettet, udover det jeg skal lave hver dage for at blive klar hurtigst muligt, siger Stine Jørgensen til TV 2 SPORT.

- For mig handler det om at tage en dag ad gangen og gøre det bedste, jeg kan med genoptræningen hver dag. Så må vi se, hvor langt det rækker. Hvor lang tid, det tager, er svært at sige. Indtil videre er det gået rigtig godt, og det håber jeg bare, det bliver ved med.

Få dage efter operationen kunne Stine Jørgensen igen gå uden problemer, og hun fortæller, at "knæet har det godt," og at det "i første omgang ser rigtig positivt ud."

- Det går godt med genoptræningen. Indtil nu er det ikke så meget, man må lave. Jeg laver det, jeg kan, og knæet har reageret godt på det.

Selvom hun ærgrer sig over, at det som udgangspunkt ser ud til at koste hende EM, er hun trods alt lettet over, det ikke var værre end som så.

- Det kunne måske godt have været tættere på (EM, red.). Så tror jeg, det havde været endnu værre. Det er megadårlig timing, men der er nok aldrig et godt tidspunkt at blive skadet på. Man kan sige, at i forhold til alle de minutter, jeg har spillet, har jeg været meget forskånet. Det er en lille meniskskade, så jeg synes stadig, jeg har været heldig, siger Stine Jørgensen.

