Søren Kragh er overrasket over sin største triumf

Det kom bag på den 24-årige Søren Kragh Andersen, at han søndag eftermiddag kunne levere så stærk en indsats, at han kunne køre først over stregen efter 214,5 kilometer som vinder af Paris- Tours.

- Det havde jeg ikke lige regnet med, for at være helt ærlig. Jeg kørte efter det, men jeg har ikke haft det så nemt efter BinckBank Tour, siger Søren Kragh Andersen til TV 2 SPORT efter karrierens største triumf.

- Men jeg var fokuseret i dag, og jeg gav mig selv det mål, at jeg ville gøre det allerbedste. I dag var det nok. Jeg er super glad og overrasket.

Det var i august, han kørte etapeløbet BinckBank Tour i Holland og Belgien. Men nogle måneder uden det store postyr på cyklen gav den unge dansker de kræfter, der skulle til at slå til i løbet på de nordfranske landeveje.

Ikke mindst fordi han fik hjælp af sine holdkammerater fra Team Sunweb, der fik ham kørt perfekt frem til det første danske angreb 35 kilometer før mål.

Læs også U23-verdensmester sætter ny dansk timerekord i cykling

- Mit hold leverer mig rigtig godt indtil de første to-tre sektioner, og derefter går der lidt taktik i den i gruppen, hvor vi er en otte-ti mand, og så tænker jeg: Inden vi begynder at rykke hinanden i stykker, så skal jeg bare foran.

Foran kom han for alvor med 10 kilometer til målstregen i Paris-Tours, hvor han satte Niki Terpstra og Benoit Cosnefroy. De tre ryttere var inden da gået alene i front.

Derfra holdt danskeren de to forfølgere fra livet, og han kunne fejre sejren med en margin på 25 sekunder. En sejr grundlagt på en angrebsiver, som danskeren har tænkt en del over.

- Jeg tror, jeg har lært lektien de sidste par år, at man skal heller ikke være bange for at angribe. Der kan godt være en fordel ved at komme ud og sidde foran. Det virkede i dag, og selvfølgelig havde jeg også benene i sidste ende.

Benene holdt hele vejen til den øverste plads på sejrsskamlen, modsat sidste år, hvor fynboen blev nummer to efter Matteo Trentin.

Dermed er Søren Kragh Andersen den tredje dansker, der vinder løbet efter Rolf Sørensen i 1990 og Jakob Piil i 2002.

Læs også Søren Kragh vinder Paris-Tours