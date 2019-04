Axelsen slår indoneser i maratondyst og er i semifinale

For en uge siden tabte Viktor Axelsen en tæt kvartfinale til indoneseren Jonatan Christie i Malaysia.

Fredag stod Axelsen igen over for Christie - denne gang i Singapore - og denne gang vandt danskeren efter et nyt tæt opgør.

Axelsen slog Christie med cifrene 22-24, 21-18, 24-22 efter 1 time og 20 minutters spil.

- Det her viste en fantastisk side af Viktor Axelsen. Han viste en fight og en tro på tingene, selvom alt ikke lykkedes for ham i hele kampen, siger TV 2 SPORTs badmintonekspert Jim Laugesen.

Sådan forløb kampen

Første sæt blev yderst jævnbyrdigt, og begge spillere virkede toptændte fra start.

Axelsen var i teten flere gange, men foran 10-7 gik det galt for den tredjeseedede fynbo, som tabte otte point i træk.

Det betød, at Christie pludselig var solidt foran med 15-10, inden Axelsen svarede flot igen og fik kontakt ved 18-18.

Axelsen missede en sætbold foran 20-19, og indoneseren lukrerede på to netrullere i træk og kom foran 21-20.

Den blev reddet af Axelsen, som selv missede sin anden sætbold foran 22-21.

Christie var generelt hurtig ved nettet, og Axelsen bøvlede med netop den del af spillet.

Det var medvirkende til, at indoneseren, der er nummer otte i verden, snuppede første sæt.

I andet sæt var Axelsen længe bagud, men Christie mistede sit momentum ved stillingen 13-13.

Herfra trak Axelsen for alvor fra og fik sat balance i regnskabet ved at vinde sættet 21-18. Samtidig begyndte Christie at se mere og mere træt ud.

I tredje sæt skiftedes begge spillere til at tage føringer.

I slutfasen reddede Axelsen to matchbolde imod sig, inden han selv vandt de to sidste point i kampen og kunne brøle sin jubel ud.

Singapore Open rangerer som Super 500-turnering på World Touren. I semifinalen møder Axelsen verdensetteren Kento Momota.