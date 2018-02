Boe og Mogensen vinder årets første titel

Den erfarne danske herredouble kan nu også skrive Swiss Open-mestre på deres CV.

Fynske Mathias Boe og Carsten Mogensen var store favoritter til søndagens finale i Swiss Open, og de skuffede ikke.

Den danske herredouble sikrede årets første titel, da de slog det thailandske par Tinn Isriyanet og Kittisak Namdash med 21-15, 21-11. Det var desuden Boe og Mogensens første Swiss Open-titel i karrieren.

- Spillemæssigt var det rigtig godt. Vi spiller en fejlfri kamp, det var dejligt, og vi spiller faktisk det bedste, vi har spillet meget længe. Inden finalen har vi kæmpet lidt med lidt småskader, og vi har ikke spillet super godt, og slår thaierne meget, meget nemt. Så det er rigtig dejligt at få tanket lidt selvtillid, fortæller Mathias Boe til TV 2 SPORT.

Thailænderne ligger nummer 37 på verdensranglisten, mens Boe og Mogensen er nummer to. Så stor var forskellen dog ikke i første halvdel af første sæt.

De teknisk stærke thailændere fulgte godt med det danske par. Rutinen skinnede dog igennem mod slutningen af sættet, da en velspillende Mathias Boe sikrede ham og Mogensen første sæt med et drop, der snød modstanderne.

Isriyanet og Namdash fik en god start på andet sæt, da de kom foran 4-2. Men Boe og Mogensen vandt fem point i træk. Derfra afgav de aldrig føringen.

Ligesom i første sæt var det Mathias Boe, der afgjorde kampen med et følt drop.

Dermed viste den danske herredouble, at de er helt klar til sæsonens store mål All England, som er næste mål for dem.

- Som sagt var det godt at få lidt selvtillid inden All England. Nu har vi to uger med træning, inden vi tager afsted, og det bliver kærkommen. Nu har vi bevist overfor vores konkurrenter, at vi er, hvor vi skal være. Nu skal vi lægge lidt på i træningen og holde os skadesfri, fortæller Mathias Boe.

Swiss Open er en Super 300-turnering. Det vil sige, at det er det næstlaveste niveau i World Tour-turneringerne, som til denne sæson har afløst Super Series-turneringerne.