- Det har ikke været sjovt, siger Axelsen om alvorlig skade

Viktor Axelsen mente, det ville være for stort et sats så tidligt i sin karriere at skulle spille All England med en tvivlsom ankel.

Mens Danmarks bedste badmintonspillere i midten af marts flyver vestpå for at spille den prestigefyldte turnering All England, må verdensmesteren Viktor Axelsen blive hjemme.

Danskeren har den engelske turnering som et af sæsonens store mål, men føler sig fortsat ikke klar efter sin ankelskade og vil ikke tage nogen chancer. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser.

- Det kan blive dyrt på den lange bane at komme tilbage for tidligt. Det er for stort et bet at tage på nuværende tidspunkt i min karriere.

- Hvis det nu havde været OL, havde jeg måske forsøgt at presse det en lille smule mere, men selvom All England er kæmpe stort, bliver jeg nødt til at spille det klogt. Det, synes jeg, at jeg har gjort denne gang, og forhåbentlig betaler det sig i sidste ende, siger han til TV 2 SPORT.

Har håndteret det bedre end tidligere

Viktor Axelsen blev opereret i sin ankel i midten af februar. På dette tidspunkt var det stadig ikke meldt ud, om han ville blive klar til All England, selvom meget pegede i den retning. De efterfølgende to uger har han derfor forsøgt at bearbejde beslutningen om at melde afbud.

Det har betydet en anderledes lukkethed over for medierne end tidligere. I den periode har han kun udtalt sig via sine sociale medier, når han har haft brugt for at sige noget.

- Det har jeg gjort, fordi der har været mange ting, som var lidt usikre. Og hvis jeg gik ud og sagde, jeg håber, jeg kommer til at spille All England, så ville jeg også komme til at lægge pres på mig selv og presse min fod mere, end jeg egentlig gerne vil.

I sin skadespause har han haft tid til at mærke efter, hvordan det har været at skulle holde pause fra den sport, som han elsker så højt.

- Jeg ved godt, hvor meget badminton fylder i mit liv, men når jeg ikke har haft mulighed for at stå på banen og lave noget teknik, så er det rimelig nederen. Det har ikke været sjovt. Men jeg synes, jeg har håndteret det meget bedre, end jeg havde gjort for fire år siden. Så det er jeg stolt over, siger Axelsen, som mandag skal have fjernet stingene efter sin ankeloperation.

Næste store mål for verdensranglistens nummer ét bliver det individuelle EM i slutningen af april og Thomas Cup - også kaldet VM for hold - i maj. Ved sidstnævnte skal Danmark forsøge at forsvare sin titel fra to år siden, hvor det var første gang, Danmark vandt turneringen.