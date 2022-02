Politiet om stigende antal ulykker på elløbehjul: - Vi kan se, at tendensen fortsætter

Ifølge Anders Brahe er der mange, der har forstået de nye regler. Men antallet af ulykker er ikke faldet, og derfor sætter politiet ind med en snak og eventuelt en bøde til dem, der stadig ikke bruger hjelm på løbehjulet.

- Vi kan se, at tendensen fortsætter. Så det klare signal er, at det skal være mere sikkert at færdes i trafikken. Både som øvrig trafikant og for den, som fører elløbehjulet, for det er altså rigtig, rigtig farligt at styrte, hvis man ikke har hjelm på, siger Anders Brahe.

Mere end 200 forseelser

Fyns Politi var onsdag på gaden i både Odense, Svendborg og i Kerteminde. Som man kan på politiets tweet, blev der skrevet flittigt på bødeblokkene.

I Odense, hvor elløbehjulene kører, blev der i formiddagstimerne udskrevet bøder til 14 personer for kørsel uden hjelm, og andre 11 fik bøde for at benytte de motoriserede løbehjul i gågaderne.