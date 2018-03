Politiet kæder røverier sammen: Mørkegrå Peugeot efterlyses

Lørdag aften truede en bevæbnet mand sig til kassebeholdningen i Meny i Aarup. Måske er det samme mand, som onsdag aften røvede Spar i Vissenbjerg.

Lørdag aften modtog politiet en anmeldelse fra Meny i Aarup om et røveri, hvor en mand truede sig til kassebeholdningen med en pistol.

- Vi har sporsikret alt det vi kan, vi har sikret video, og rent faktisk har vi en idé om andre røverier, der er begået på Vestfyn i den senere periode, kan være begået af samme gerningsmand, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Onsdag aften skete det samme i Spar i Vissenbjerg, og politiet har grund til at tro, at samme mand står bag.

- Jeg var selv på arbejde onsdag aften og i går aftes, og både det, vi kalder modus, altså måden det er begået på, og selve signalementet af gerningsmanden stemmer fuldstændig overens, forklarer Ehm Christensen.

Bil efterlyses

Ekspedienten i Spar i Vissenbjerg nåede at se den bil, gerningsmanden kørte væk i.

- I forbindelse med røveriet i Vissenbjerg i onsdags er gerningsmanden kørt fra gerningsstedet i en mørkegrå Pegeout, formentlig 206, så hvis der er nogen, der har set den i området på tidspunktet, det gælder også omkring Aarup, så er vi meget interesserede, siger Ehm Christensen.

Lyst mærke på ballen

Det er et sparsomt signalement, der er af selve gerningsmanden, men personalet i Aarup hæftede sig ved en bestemt detalje.

- Han beskrives som dansker, taler dansk, er mellem 28 og 32 år, cirka 180 til 185 centimer, iført sort hue med huller til øjnene, sort jakke, grå bukser, der beskrives som arbejdsbukser med sidelommer, og så en vigtig detalje; bukserne havde et lyst mærke på højre balle, fortalte Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi, tidligere søndag.

Personalet handlede som de skulle

Efter røveriet var personalet i Aarup hurtige til at låse hoveddøren, og i øjeblikket så de derfor ikke, i hvilken retning røveren forsvandt, men de handlede som de skulle, siger Ehm Christensen.

- Det er den fuldstændig rigtige måde. For det første skal man selvfølgelig sørge for, at man ikke bringer sig selv i fare på nogen måde, og når gerningsmanden er ude af forretningen, så gælder det om at få låst den af, så der ikke kommer andre ind, og så skal vi nok stå for den sporsikring, der eventuelt måtte være.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set noget i forbindelse med de to røverier.