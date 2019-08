Politibetjent frifundet for trusler med tjenestepistol

En 42-årig politiassistent er onsdag blevet frifundet for via telefon at true med en tjenestepistol eller tjenestevåben.

Det har Retten i Svendborg afgjort i domsmandssag.

Ifølge anklageren skulle politiassistenten i oktober 2018 have truet en far i forbindelse med en sag om mobning på den skole, som politiassistents børn gik på.

Læs også Fynsk betjent på anklagebænken: Gav bøde og blev anmeldt

Men ifølge dommeren og to domsmænd var der ikke beviser for den anklage.

- Han er frifundet, da den påståede trussel kommer sent i samtalen og i et lukket forum, forklarede dommer Anders Munch-Jensen, der var flankeret af to domsmænd.

Opdatering Artiklen er opdateret med kommentar fra forsvarsadvokat Torben Koch

Ringede til skoleleder i frustration

Den 42-årige politiassistent blev i efteråret 2018 bekendt hans barn var blevet mobbet på skolen.

- Min kone og jeg havde fundet ud af, at vores søn var blevet mobbet igen. Han havde været mobbet igennem længere tid, forklarede politimanden.

- Jeg kan ikke huske, at en politimand nogensinde er blevet tiltalt for at have fremsat trusler på livet overfor en anden person Torben Koch, forsvarer for den frikendte politimand

Derfor ringede han til skolelederen for at fortælle om situationen og sine bekymringer.

- De (politiassistenten og hans kone, red.) har fra deres søn hørt nogle ting, som jeg godt kan forstå vækker uro, forklarede skolelederen i retten om telefonsamtalen.

Ville ikke sidde på hænderne

I forbindelse med samtalen mellem politimanden og skolelederen, skulle de to være kommet ind på faren til en elev, som angiveligt stod bag mobningen af politimandens søn. Det vækkede vrede hos politiassistenten, som ofte styrketræner.

Det var ifølge anklager og skolelederen her, at politimanden skulle have sagt følgende eller lignende:

Jeg har aldrig trænet så godt – jeg var helt aggressiv. Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham (faren til mobberen, red.) og skyde ham med mit tjenestevåben.

- Han gik over stregen for, hvad man siger, forklarede skolelederen, der dog var sikker på, at politimanden ikke ville gøre alvor af de trusler, han ifølge skolelederen afgav.

Læs også 56-årig tog halsgreb på tilfældig: Beruset mand overfaldt bilist

Derfor vælger skolelederen i samråd med formanden for skolebestyrelsen at kontakte Fyns Politi.

- Jeg vidste ikke, om han ville gøre det, men vi skulle ikke sidde på hænderne, forklarede formanden for skolebestyrelsen.

Advokat: speciel sag

Politibetjents forsvarer, Torben Koch, kalder sagen for meget "udsædvanlig".

- Jeg kan ikke huske, at en politimand nogensinde er blevet tiltalt for at have fremsat trusler på livet overfor en anden person, forklarer forsvarsadvokaten, der i 25 år har beskæftiget sig med sager mod politifolk.

Derudover hæftet han sig særligt ved de beviser, der blev fremlagt i retten. Det var udelukkende forklaringer fra vidner, der blev præsenteret. Det skyldes, at der ikke findes optagelser af samtalen. I stedet findes der kun data, der bekræfter, at den har fundet sted.

- Der er ikke andre end min klient og skolelederen, der er med i samtalen, understreger han.

Derfor er det ifølge forsvarsadvokaten helt forventligt, at dommer og domsmænd når frem til, at politiassistenten er uskyldig.

- I dansk strafferet har vi et fundamentalt straffeprocesprincip, der siger, at ord-mod-ord eller påstand-mod-påstand betyder, at der ikke kan domfældes, understreger han.

I forbindelse med sagen har Rigspolitiet i juni suspenderet den nu frifundne politibetjent.

Han var sygemeldt med stress i oktober 2018 og er fortsat sygemeldt.