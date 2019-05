Populære akvareller tilbage på museum

En stribe af akvareller malet af Anna Syberg er vendt tilbage til Faaborg Museum op til ferniseringen på udstillingen "Faaborg i blodet" lørdag. Det glæder museumsinspektør Eva Frellesvig.

- Det er jo fantastisk. Vi har fået en bevilling til at få sat Anna Sybergs akvareller i stand, siger hun til TV 2/Fyn.

Akvarelmalerierne har været beskadiget, fordi de har været monteret på syreholdigt træ, og fordi de har taget skade af solskin. Derfor har de i længere tid ikke kunne udstilles, men det er der lavet om på nu.

Malerierne er blevet restaureret og monteret på syrefrit materiale. Derudover er de nu beskyttet af såkaldt museumsglas, som blokerer UV-strålerne, der kan skade akvarellerne.

Læs også Overblik: Verdensstjerner giver koncert på Fyn - og billetterne koster tusindvis af kroner

Faaborg i blodet

Udstillingen på Faaborg Museum handler om den kunstnerkoloni, der opstod i Faaborg i slutningen af 1800-tallet, som både Anna Syberg og hendes mand Fritz Syberg var en del af.

- Faaborg har haft den her karakter og dynamik, der har gjort, at man har fået trukket folk til i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet og fået dem til at dyrke kunsten, siger Eva Frellesvig.

Syberg-ægteparret var en del af de såkaldte fynbomalere, der blandt andre også talte Johannes Larsen. På udstillingen "Faaborg i blodet" er der udstillet kunstværker af 19 forskellige kunstnere

- Det viser jo den styrke, Faaborg har haft som kunstnerby og som kunstnerkoloni. Det trækker frem det særlige ved Faaborg, at det netop har været folk, som er født her og i hvert fald delvist opvokset her, som har dyrket kunsten her i modsætning til mange andre kunstnerkolonier, hvor folk er kommet til. Fra storbyen til Skagen for eksempel, siger hun.

Udstillingen løber fra 11. maj til 27. oktober

Læs også Nu skal lyden forbedres: Musikhuset Dexter får stor donation