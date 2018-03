Pris til Boye: - Du er en ukuelig optimist

Boye kåret for sin indsats for at transformere Odense til storby.

Det er langt fra alt i sit politiske liv, som tidligere borgmester Anker Boye har fået ros for.

Letbanen og lukningen af Thomas B. Thriges Gade udløste ikke ligefrem klapsalver fra dag ét.

Men den tidligere borgmesters stædighed, vedholdenhed og ukuelige optimime var torsdag aften nøgleordrene, da Fynsk Erhvervs formand, Jørgen Dirksen, overrakte Anker Boye Optimistprisen på foreningens generalforsamling og efterfølgende topmøde.

- Langt det meste af det, du har ønsket dig, har du fået realiseret. Det meste har du fået ros for, enkelte ting har du fået klø for. Men det kendetegner en ukuelig optimist at være stærk i troen og holde fast i de beslutninger, der er truffet. Du har formået at samle byrådet omkring de store beslutninger. Det har vi sat stor pris på i Fynsk Erhverv, da det er vigtigt for borgere og virksomheder, at der er klarhed omkring retning og rammer, hed det i begrundelsen fra Jørgen Dirksen, der opfordrede til, at Anker Boye får lov til at lægge stemme til et af letbane-stoppene i Albanigade.

Boye kvitterede i samme stil:

- Jeg glæder mig over, at I er aktive og positive mennesker i Fynsk Erhverv. Lov mig nu at sparke brokkehovederne bagi, sagde Anker Boye.

Optimistprisen er et kunstværk udformet som en bog i oxyderet kobber udført af den fynske billedhugger Jens Galschiøt.

Prisen blev indstiftet i anledning af foreningens 125-års jubilæum den 4. februar 1987 og gives til en person som ”påskønnelse for en ukuelig optimisme og et aldrig svigtende humør og gå-på-mod i hverdagen.