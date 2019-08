Nyt TDC-nedbrud forhindrede fynboer i at ringe 112

Der er torsdag formiddag problemer for en stor del af TDC's kunder med at ringe 112. Det oplyser Fyns Politi, Rigspolitiet og Region Syddanmark.

Læs også Ung mand dræbt af tog på Svendborgbanen

- TDC arbejder på problemet. Politiet kan ikke hjælpe dig med din telefon. Lån eventuelt en anden telefon, hvis du har brug for akut hjælp eller forsøg i sidste ende med 114, skriver Fyns Politi på Twitter.

Nedbruddet hos TDC gælder 2G- og 3G-netværket på Fyn, Sjælland og Bornholm.

Opdatering TDC-kunder, der ikke kan komme igennem til 112, skal slukke deres mobil, tage simkortet ud og genstarte telefonen. Så skulle problemerne være løst, oplyser TDC.

Driftsforstyrrelserne på TDC’s mobilnetværk på Fyn er fikset. 2G- og 3G-netværket er tilbage i fuld drift, oplyser TDC.

Sygehuse og skadestuer ramt

Pressekontakt i Region Syddanmark Carsten Bruun oplyser til TV 2/Fyn, at der også er problemer med at ringe til lægevagten på Fyn.

- Bestemte typer telefoner kan ikke komme igennem til sygehusene. Nogle vil godt kunne ringe os op. Vi er i gang med at undersøge, hvad det betyder for os, siger Carsten Bruun.

Nedbruddet hos TDC betyder også, at der kan være problemer med at ringe til skadesvisitationen og psykiatrien.

TDC: Pil simkortet ud

TDC bekræfter nedbruddet på sin hjemmeside. Selskabet anbefaler, at man slukker telefonen, piller simkortet ud og genstarter telefonen, hvis borgere skal ringe 112. Det giver mulighed for nødopkald.

- Vi oplever desværre periodisk driftsproblemer på mobilnettet på Sjælland, Fyn og på Bornholm – primært relateret til 2G og 3G. Desværre kan vi konstatere, at man heller ikke kan ringe 112 for nærværende. I fald du har behov for 112, opfordrer vi i lighed med Region Hovedstadens akutberedskab til, at du låner en telefon på et andet netværk. Alternativt kan du pille simkortet ud af din telefon og ringe 112, oplyser TDC.

- Vi arbejder på højtryk på at løse problemet og beklager for de gener, det medfører for vores kunder, fastslår teleselskabet.

Rigspolitiet: Ring fra fastnettelefonen

Rigspolitiet råder ramte borgere til at bruge fastnettelefoner, hvis de skal ringe til alarmcentralen.

- TDC har nedbrud på flere netværk, hvilket påvirker mange kunder. 4G-nettet virker. Er du TDC-kunde, og har du ikke 4G-dækning, så find en fastnettelefon og brug denne, hvis du skulle have brug for at ringe 112 eller 114, oplyser Rigspolitiet på Twitter.

Læs også Telenedbrud ramte sygehuse i Region Syddanmark

Det er blot fire dage siden, at et lignende nedbrud ramte sygehusene på Fyn. 4. juni var det også galt. Her blev Fyns Politis telefoner ramt, så det ikke var muligt at komme igennem på telefon 114. Der har også været nedbrud 12. maj - også på TDC's netværk.