Pytlicks tropper fortsætter sejrsstime

11 sejre i 11 kampe.

Sådan lyder Odense Håndbolds statistik i dameligaen, efter at det lørdag blev til en sejr på 26-25 over Aarhus United på udebane.

Med sejren har fynboerne fire point ned til Team Esbjerg, der indtager ligaens andenplads.

Lørdagens kamp startede jævnbyrdigt, inden Odense cirka midtvejs i første halvleg trak en smule fra. Efter at have været bagud både 9-12 og 11-14 lykkedes det dog hjemmeholdet at kæmpe sig tilbage, så holdet ved pausen kun var bagud 13-14.

Læs også Odense Håndbold vinder topkamp og får tiende sejr i træk

Så kom der modspil

Efter pausen tog aarhusianerne initiativet.

Lidt over tre minutter skulle der gå, før Simone Petersen gjorde det til 15-15. Minuttet efter bragte hun Aarhus United foran 16-15 med en kontrascoring.

Føringen holdt dog ikke længe. Trine Jensen udlignede kort efter, og Odense begyndte at trække fra, så fynboerne med et kvarter tilbage var foran 22-19.

Læs også Odense Håndbold henter CL-sejr uden landsholdsanfører

Efter en god slutspurt lykkedes det Aarhus at bringe forskellen ned på et enkelt mål med halvandet minut tilbage.

Det fik Odense-træner Jan Pytlick til at tage en timeout. Det lykkedes dog ikke udeholdet at score, efter at Ditte Vind i Aarhus-målet to gange reddede fynske forsøg.

Dermed fik aarhusianerne bolden med lidt under et halvt minut tilbage med mulighed for at udligne. Men Odense-målmand Althea Reinhardt stod i vejen for Simone Petersens skud, og fynboernes sejr var en realitet.

Lørdagens nederlag var aarhusianernes første siden slutningen af august. Holdet indtager ligaens femteplads med 15 point efter 11 kampe.