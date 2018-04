Rasmus fra børnehaveklassen: - Gode venner deler farver

På Brenderup Realskole har ugen været brugt på blandt andet kronprinsesse Marys antimobbeprogram "Fri for mobberi".

I sfo'en på Brenderup Realskole har hele ugen handlet om venskab og mindre mobberi.

På skolen arbejder de med antimobbeprogrammet "Fri for mobberi", som kronprisesse Marys fond, Mary Fonden, og Red Barnet står bag. Og torsdag havde de besøg af en bamse i voksenstørrelse.

TV 2/Fyn havde Rasmus fra børnehaveklasse og en voksen fra skolen i studiet for at sætte ord på emneugen:

- Bamsevennerne har været på besøg hos os, fortæller Rasmus Tolderlund Rasmussen, mens sfo-leder, Lene Sand Christensen, forklarer, at bamsevennerne betyder meget for børnene.

Bamserne indgår ikke kun i "Fri for mobberi"-programmet, men også i særlige timer, hvor trivsel er på skemaet.

- Børnene får en lille bamse, men her var han i stor figur og kunne sige goddag og give krammere. Så det var en stor dag.

Og det besøg var lige noget for Rasmus. Han syntes, det var sjovt:

- Jeg fik også et billede med ham. Han er en sød bamse. Han er lilla.

Rasmus er ikke i tvivl om, at mobberi er ligesom, når man driller. Og han kan bekræfte, at der bliver mobbet - også på hans skole.

- Man kan godt komme til at drille nogen. Og man kan faktisk også komme til at drille bamsevennen lidt. Det kan man godt komme til, siger han.

Håb, venskaber og mobberi

Aktiviteterne i ugens løb har handlet om at kunne samarbejde, venskaber og fri for mobberi.

- Vi håber og tror, at det er med til, at vi mindsker mobberiet. Og de bliver gode kammerater og venner, siger Lene Sand Christensen.

- Man kan ikke sige, at fire dage er med til at flytte en hel masse, men det er med til at gøre en forskel.

For Rasmus har det været en god uge. Han har blandt andet prøvet at lege med nogle, han normalt ikke leger med:

- Det var dejligt. Det var meget sjovt, siger han og har et godt eksempel på, hvordan man skaber nye venskaber:

- Hvis man er en god ven, så kan man godt dele farver. Så kan man sidde sammen og give farver til hinanden.