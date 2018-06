Red Barnet: Mobning føles som en trussel på livet

Når en 15-årig dreng overfalder sin plageånd gennem flere måneder med en skalpel, viser det, hvor voldsomt mobning rammer børn og unges selvværd. Det siger Red Barnets antimobbekonsulent, der giver skolen det fulde ansvar, når mobning får lov at udvikle sig til en straffesag ved domstolene.

En kun 15-årig dreng blev mandag idømt tre måneders betinget fængsel efter at han på H.C. Andersen Skolen stak en skolekammerat med en skalpel. Kammeraten havde gennem måneder chikaneret den 15-årige verbalt og slået ham med lussinger.

- Mobning er rigtig voldsomt og slår hårdt på børns selvværd. Vi vil gerne være en del af fællesskabet, og vi vil gerne have at andre mennesker kan lide os. Når man bliver mobbet over en længere periode, så truer det os så meget, at det føles som en trussel på livet, og så får man behov for at forsvare sig, siger Naja Kinch Sohn, antimobbekonsulent hos Red Barnet

Tre uger inden opgøret på skolegangen stjal den 15-årige dreng skalpellen fra skolen. I retten forklarede han, at han ikke havde til hensigt at bruge den, men da skolekammeraten blev voldelig over for ham, stak han ham i skulder og mave. Stikket i maven var mellem fire og fem centimeter dybt og krævede kun overfladisk behandling.

De sociale myndighederne har efter dommen overtaget sagen og skal blandt andet undersøge, om de to drenge fortsat skal gå på samme skole.

Skolen har det største ansvar

Antimobbekonsulenten fra Red Barnet er ikke i tvivl om, hvem der har ansvaret for at mobningen udviklede sig knivstikkeri.

- Det er klart, at skolen har det største ansvar for det her. Lærerne og pædagogerne, der er sammen med børnene har de bedste muligheder for at skabe fællesskaber, som kan være modpolen til mobningen, forklarer Naja Kinch Sohn.

Skoleleder på H. C. Andersen Skolen, Anna Vadgaard, ønsker ikke at kommentere sagen, som hun kalder frygtelig ulykkelig for begge drenge.

Heller børn- og ungerådmand, Susanne Crawley har kommentarer til den konkret sag, men børn- og ungeforvaltningen oplyser dog, at alle skoler har en antimobbepolitik.