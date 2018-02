Regionaltog erstattet af togbusser indtil midnat

Der kører ingen regionaltog på Vestfyn hele onsdagen. Et ødelagt spor i Odense giver timelange forsinkelser for intercitytog og lyntog.

Regionaltogene på Fyn er onsdag erstattet af togbusser helt frem til midnat. Det meddeler DSB.

Det skyldes et ødelagt spor i Odense. Det betyder, at der hele onsdagen vil være mange aflysninger og timelange forsinkelser for al togtrafik på Fyn på grund af det ødelagte spor.

- I forbindelse med en rangering og en afsporing i går aftes (tirsdag aften, red.) har vi desværre fået ødelagt et spor ved Odense. Det betyder, at vi ikke kan køre med regionaltogene mellem Odense og Fredericia, mens vi arbejder på at få repareret sporet, lyder det fra DSB.

Ingen personer kom til skade

Afsporingen skyldtes en fejl ved et sporskifte.

- Et tog er afsporet under omrangering i Odense. Heldigvis ingen personskader. Kun skader på toget og sporet, skriver Banedanmark på Twitter.

Det vil formentligt tage Banedanmark omkring et døgn at reparere skaderne. Det siger områdechef Kenneth Lau Rentius, Banedanmark.

- Der ligger et stort arbejde foran os. Der er store skader på sporet, som skal udbedres det kommende døgn. Det påvirker togtrafikken en hel del, fordi der kun er ét spor. Vores prognose indtil videre er, at det vil tage omkring et døgn, siger Kenneth Lau Rentius til Ritzau.

Ifølge Kenneth Laurentius er det endnu uklart, hvad der er årsag til fejlen ved sporskiftet.

To timer forsinket

Intercitytog og lyntog er op mod 120 minutter forsinkede, og enkelte tog er aflyst.

- Det betyder, at vi kun kan bruge ét spor, og det giver reduceret trafik: Regionaltog over Vestfyn erstattes af togbusser, og intercitytog er også påvirket, lyder det fra Banedanmark.

Der blev indsat togbusser på Vestfyn allerede ved sekstiden onsdag morgen.