Regionens budget for 2019 er på plads

Regionsrådet har vedtaget budgettet for 2019. I aftalen er der blandt andet afsat penge til flere mobile skadestuer i psykiatrien, akut psykiatrisk udrykningstjeneste, udbredelse af personlig medicin med skræddersyet behandling til kræftpatienter samt bedre introduktion og kompetenceudvikling til medarbejderne på sygehusenes Fælles Akutmodtagelser, medicinske afdelinger og i psykiatrien.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Bag budgettet står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag budgettet. Enhedslistens to mandater står udenfor budgetaftalen.

I budgettet er der blandt andet afsat 43 millioner kroner ekstra til psykiatrien i 2019 og 30 millioner kroner ekstra til behandlingen af fysiske sygdomme.

Til opgaverne i forbindelse med den regionale udvikling er forligspartierne enige om at prioritere 9,5 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, der blandt andet skal bruges til bedre betjening af uddannelsesinstitutionerne.

Selvom Region Syddanmark ikke skal ud i en sparerunde i forbindelse med 2019-budgettet, kommer der næste år til at ske tilpasninger i administrationen i regionshuset og på sygehusene.

Således er det aftalt med regeringen, at Region Syddanmark skal finde besparelser på det sundhedsadministrative område for knap 12,5 millioner kroner.

Der vil desuden være såkaldte tilpasningsopgaver på de enkelte sygehuse.

Sygehusene skal leve op til et såkaldt populationsansvar. Det indebærer kort fortalt, at sygehusene har frihed til bedst muligt at tilrettelægge undersøgelser og behandling af deres patienter uden hensyn til bestemte aktivitetskrav, så længe de opfylder patientrettigheder og servicemål.

