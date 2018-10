Regn, sol og skyer præger søndagens vejr

Vejrudsigten fra DMI, der gælder til mandag morgen for det fynske område, byder på stedvis regn i de tidlige morgentimer.

Ellers bliver det tørt med en del sol, inden det i eftermiddag bliver mere skyet.

Temperaturen vil ligge mellem 10 og 13 grader og vinden vil være svag til jævn fra nord og nordvest, som aftager til svag til let.

I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen vil ligge mellem 4 og 8 grader, som stiger en smule i løbet af natten.

Vinden drejer til sydvest og syd og tiltager til let til jævn vind.

Regn først på dagen over de østlige egne, ellers venter en tørvejrsdag med sol, aftagende vinde. men kun mellem 10 og 13 grader. pic.twitter.com/RncVVfYQOI — DMI (@dmidk) October 7, 2018

Usædvanlig oktobervarme på vej

Temperaturerne vil fra tirsdag hurtigt stige, og som kan ende med at nå hele 21 graders varme på Fyn sidst på ugen. Det fortæller TV 2 VEJRET.

- Et højtryk sørger for at sende varm luft op til Danmark fra sydøst. Det giver ikke blot én, men flere dage i træk med temperaturer der kan nå 20 graders varme, og dét er meget usædvanligt på denne tid af året, skriver TV 2 VEJRET.

Foto: TV 2 / Vejret

Det er endda ikke utænkeligt, at vi kan opleve regulær løvfaldssommer, hvor temperaturen tre dage i træk når mindst 20 grader et eller andet sted i landet. I så fald vil det være tredje gang på syv år at det sker - og helt ekstremt sent. Senest vi oplevede løvfaldssommer var i slutningen af september 2016.