Kulde over Fyn: Risiko for sne og torden lørdag

Den første weekend i maj kommer mere til at minde om en weekend i slutningen af februar, for lørdag er der nemlig risiko både frost, slud, sne og torden.

Fra morgenstunden ligger temperaturen lige omkring frysepunktet på Fyn - og nogle steder også under.

Den kolde morgen øger risikoen for byger med sne, slud og hagl. Ud på dagen trækker det mere sammen, og det giver risiko for regn og sågar torden i det fynske.

Sidst på eftermiddagen kan det dog være muligt at få solen at se en kort overgang, men temperaturerne kommer ikke over de ni grader.

Vinden bliver let til frisk omkring nord og ved kysterne op til hård vind.

Natten til søndag falder temperaturen ned til omkring to graders frost.