Pas på i trafikken: Risiko for tæt tåge over Fyn

Onsdag aften kan blive en endda meget tåget fornøjelse, hvilket øger risikoen for uheld på de fynske veje.

DMI advarer om risiko for tæt tåge over Fyn – et varsel der gælder helt frem til torsdag formiddag.

Tågen skyldes ifølge DMI, at en front er ved at passerer Danmark vestfra, og på bagsiden af fronten strømmer lun og meget fugtig Nordsøluft ind over landet.

Som resultat af den fugtig luft og aftagende vind, vil der i løbet af aften- og nattetimerne komme tåge mange steder.

- I takt med at regn fra sidst på natten trækker op over landet sydfra, og vinden efterhånden tiltager, vil risikoen for tæt tåge aftage markant i løbet af torsdag morgen eller formiddag, skriver meteorolog Lars Henriksen på dmi.dk.

Risiko for uheld

Torsdag morgen forsvinder tågen altså og erstattes igen af det ustadige vejr, der også kan byde på både regn, sne og slud oveni den forsvindende tåge.

Tæt tåge kan give en forøget risiko for trafikuheld. DMI opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt.

Varslet om risiko for tæt tåge er gældende frem til torsdag klokken 9.