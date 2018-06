Rockpoet: The Beatles og The Cure er soundtrack til Anders' liv

Rockmusikken er lyden til Anders Rostrups liv, og nu er oplevelserne med de enkelte titler omsat til digte.

Kan du huske U2's "I still haven't found what I'm looking for", eller The Beatles' "While my guitar gently weeps"?

Måske er du mere til Reptile Youth eller The Cure?

Men i alle tilfælde har du helt sikkert oplevet, at et enkelt musiknummer får minderne fra en bestemt tid til at vælte frem.

Sådan har Anders Rostrup det også.

For ham har rockmusikken bare fyldt så meget i livet, at der er et hav af numre, der hænger sammen med situationer i hans liv.

Om pigen han gerne ville kysse, om efterskolen, om Storebæltsfærgen, om vennen, der døde, om terror i Oslo og om pigen, han stadig kysser.

- Jeg tror, de fleste af os relaterer meget til musik, siger forfatteren Anders Rostrup om musik som lagring for vores minder.

Han har samlet alle minderne i digtsamlingen "Det Røde Album", hvor hver musiktitel er afsæt for et digt.

Dermed har hvert digt den samme titel som et kendt musiknummer eller musikalbum, mens teksten handler om tidsperioder og situationer i Anders Rostrups eget liv, der er relateret til musikken.

Drenge græder ikke

For eksempel vækker det et helt bestemt minde frem, når han lytter til The Cure's "Boys dont cry" fra 1979.

Det var dengang, hvor han blev smidt ud af en sauna af en sur mand, fordi en anden dreng havde tisset på gulvet. Vreden og irritationen over at være blevet uretfærdigt behandlet kommer til udtryk i digtet, der tager udgangspunkt i titlen "Boys dont cry".

BOYS DONT CRY - The Cure (1979)

hvis han var dukket op

så kunne han have set

at jeg kørte knallert

og han havde taget fejl



Jeg var taget alene i svømmeren

men gik i sauna som vi plejede

der kom en lyshåret fyr ind

han var på min alder vil jeg tro

han opdagede at en af de drenge

der sad på trinnet lige under mig

var kommet til at lave en gul sø



Fyren vrængede at det sgu var tis

skældte drengen ud til han græd

beordrede at han måtte hente papir

samt at alle dem der var under femten

ikke længere måtte sidde øverst

jeg blev selvfølgelig siddende



Han så nærgående på min tissemand

havde nærmest ansigtet dernede

ville overhovedet ikke tro på

jeg var så gammel som jeg sagde

han blev ved med at insistere

og til sidst overgav jeg mig



Det dumme svin

jeg skulle have kørt ham ned

håbede på han ville dukke op

i det jeg på min knallert

svingede ud fra cykelstativerne

jeg så ham desværre aldrig igen



Anders Rostrup har tidligere udgivet børnebøger med titlerne "Morfars million" og "Brødrene Brormand". Det foregik på etablerede forlag, men ingen af dem turde binde an med Rostrups hjerteblod - en digtsamling med musikminder. Derfor har han nu selv valgt at udgive dem, uden at skele til, at digtsamlinger sjældent har været det store salgshit.

Music for the Masses

I det hele taget er Anders Rostrup fascineret af tanken om musik, der rammer masserne (læg mærke til referencen til Depeche Mode-albummet "Music for the Masses"). Men samtidig med masseudbredelsen er musikken kilde til vores helt personlige oplevelser.

- Jeg synes, musik for masserne er et paradoks. Vi har allesammen en oplevelse med musik, som er vores egen. Samtidig er der musikbranchen. Hvis du ikke sælger rimelig stort, så stopper de med at udgive det. Så det der med den individuelle oplevelse, det er spøjst, mener Anders Rostrup.

Foto: Morten Albek

Forfatteren har fået afløb for sine egne musikalske erindringer i digtsamlingen, "Det Røde Album", der med sin titel har en tydelig reference til The Beatles' "The White Album".

Spørgsmålet er så, hvem der er interesseret i at læse om Anders Rostrups liv i digtform.

- Ja, det må du nok have lov at spørge om. Det er ikke sikkert, der er nogen, der er. Det kan være, den bare er skrevet til mig selv, siger han med et grin.

Herunder kan du se tv-indslag om Anders Rostrups rockminder.