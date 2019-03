Bryllupsturisme: Rod i tal for bryllupper på Ærø

Socialminister Mai Mercado (K) ærger sig over, at Statsforvaltningen er fremkommet med uklare tal i en sag om bryllupperne på Ærø.

Statsforvaltningen overtog ved årsskiftet sagsbehandlingen af vielsesansøgninger for udenlandske par, men på Ærø mener de det hele er begyndt at sande til i bureaukrati.

For nylig meldte statsforvaltningen ud at ni ud af ti sager blev sagsbehandlet indenfor fem dage. Men det viser sig at det blot er omkring hver fjerde vielsesansøgning, der behandles indenfor tidsfristen.

På Ærø mener erhvervsdirektøren, at statsforvaltningen vildleder med ukorrekte tal - og er bange for at bryllupsturismen ødelægges.

For knap tre uger siden, sagde slog ministeren på et møde med ti bryllupsbureauer fast, at bryllupsturismen ikke må lide unødigt under de nye forhold.

- Bryllupsturismen betyder rigtig meget for Sydfyn, og det vil jeg gerne holde hånden under. Det vil et stort flertal af folketinget også, sagde Mai Mercado.

Det fastholder ministeren og lover efter afsløringen af sagsbehandlingstiden bod og bedring.

