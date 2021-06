Odense får sin største nye attraktion i mange år: - Det er helt anderledes

Det er Odenses største nye attraktion i mange år, og gæsterne kan glæde sig til et museum i verdensklasse, afslører museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen fra Odense Bys Museer.

- Det er et helt anderledes museum - også end de fleste andre museer i hele verden, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Tegnet af japansk arkitekt

For ti år siden stod han i spidsen for visionen om at udvikle et nytænkende museum om H.C. Andersen.