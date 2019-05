Debatmøde i Ollerup: Rygende uenighed om cigaretpriser

Flere og flere danskere ryger. Det viser tal fra den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen står bag.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i begyndelsen af 2019, viser, at 23 procent af den voksne befolkning ryger.

I de seneste seks år har der ikke været nogen ændring i andelen af danske rygere. Men den nyeste undersøgelse viser, at antallet af rygere er steget for første gang i 20 år.

Rygning er - ifølge undersøgelsen - årsag til 13.600 årlige dødsfald og er en stærkt medvirkende årsag til, at danskerne lever kortere end deres europæiske naboer.

Prisstigning: Løsning eller problem?

Beregninger fra Sundhedsministeriet viser, at hvis man hæver prisen på en pakke cigaretter fra 40 til 60 kroner, så forventes det at medføre et fald i unges forbrug på 75 procent.

Men hvad skal prisen på en pakke cigaretter være?

Det er noget af det, som en række fynske folketingskandidater skal debattere, når TV 2/Fyn inviterer til debatmøde på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Du er meget velkommen til at deltage i debatten.

DELTAG I DEBATTEN Hvor: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge Hvornår: Debatten begynder klokken 17.30. Dørene åbner klokken 17.00, og der vil være en goodiebag til alle, der kommer og overværer debatterne. Debatterne sendes også på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og streames på tv2fyn.dk Deltagere: Jesper Kiel, Enhedslisten

Rasmus Peter Henriksen, SF

Fabian Munkholm Davidsen, Alternativet

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet

Camilla Hersom, Radikale Venstre

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Erling Bonnesen, Venstre

Margit Lund Cramer, KristenDemokraterne

Jørgen Nielsen, Konservative

Carsten Bach, Liberal Alliance

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Rolf David Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Martin L. Christensen, Stram Kurs