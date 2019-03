Graffiti, solceller og yoga: Sådan bliver Det Fynske Dyrskue efter ny chef

Graffiti, elbiler, solceller og et 800 kvadratmeter stort fødevaremarked under tag. De fleste forbinder Det Fynske Dyrskue med dyr og store landbrugsmaskiner.

Vi bruger mange penge på at fjerne graffiti. Men i stedet for at være negative omkring det, så tænkte vi, hvad nu hvis vi inviterer dem, der laver det her, ind. Så får vi alle noget ud af det. Alex Nielsen, dyrskuechef.

Men skuet er under forvandling efter sidste års underskud og rekordlave besøgstal.

I november ansatte bestyrelsen eventmanden Alex Nielsen som ny dyrskuechef. Han skal genopfinde dyrskuet. Og seneste nye idé er altså en dyrskueplads udsmykket med graffiti.

- Vi bruger rigtig mange penge hvert år på at fjerne graffiti fra vores stalde og andre bygninger. Men i stedet for at være negative omkring det, så tænkte vi, hvad nu hvis vi inviterer dem, der laver det her, ind og beder dem male noget for os. Så får vi alle noget ud af det, siger Alex Nielsen.

I marts har dyrskuet annonceret efter graffiti-malere, der kunne tænke sig at byde ind på opgaven. Simone Hansen er projektmedarbejder på dyrskuet og står for graffiti-projektet. Hun har allerede været i dialog med flere graffiti-malere.

Ideen er, at graffiti-malerne skal udsmykke nogle af dyrskuets bygninger, mens dyrskuet er åbent.

- Så publikum ligesom kan se, hvad de står og laver, og man kan følge det som en tredags-event.

Fornyer og beskytter

Graffiti-projektet tjener to formål.

For det første håber dyrskueledelsen at beskytte sine bygninger mod uønsket graffiti. Formodningen er, at den købte graffiti vil afholde uønskede spraydåser fra at gå løs på bygningerne.

En formodning, som angiveligt ikke er helt forkert.

Det siger Tristan Bertram-Nielsen. Han er ikke en af de kunstnere, der har budt ind på dyrskuets opgave, men han er en del af Odenses graffiti-miljø, og han har tidligere udført flere graffiti-opgaver for kommunen.

- Dyrskuet kan selvfølgelig ikke være 100 procent sikre på, at det her vil afholde andre fra at male på deres bygninger. Men der er sådan en uskreven regel i miljøet, at hvis pladsen allerede er taget af andres graffiti, så maler man det ikke over, siger Tristan Bertam-Nielsen.

Det er både et forsøg på at henvende os til en større målgruppe, men også et forsøg på at blive lidt mere relevant. Alex Nielsen, dyrskuechef.

Den anden årsag til graffiti-projektet er behovet for fornyelse.

Sidste år havde Det Fynske Dyrskue et rekordlavt antal besøgende med kun 44.000 gæster. Det gav et underskud på 400.000 kroner.

- Dyrskuet har en masse traditioner, og dem skal vi bevare. Det skal handle om dyr, og det skal handle om fødevarer, siger Alex Nielsen.

Men oven på traditionerne vil han nu lægge en række aktiviteter, som han håber vil tiltrække flere gæster.

For eksempel kommer dette års dyrskue til at tilbyde et helt område, hvor gæsterne kan gå på opdagelse i grøn energi og bæredygtige løsninger.

- Vi vil gerne sætte fokus på det, vi kalder grøn energi. Der tænker vi for eksempel elbiler og solceller. Vi vil gerne henvende os til de danske forbrugere og tilbyde dem en reel inspirationskilde, siger Alex Nielsen og fortsætter:

- Det er både et forsøg på at henvende os til en større målgruppe, men også et forsøg på at blive lidt mere relevant. Og her synes vi bare, at bæredygtighed passer godt ind i vores koncept. Der er ikke særlig langt fra at tale landbrug og fødevarer til at tale grøn energi og bæredygtighed. Det hele hænger jo sammen, siger Alex Nielsen.

Dyrskuet vil også forsøge sig med et livsstilsområde, hvor udstillere, der har indsigt i sundhed, kan tilbyde produkter og behandlinger, for eksempel yoga og wellness.

Det er graffiti som det her, dyrskueledelsen håber at blive fri for ved at få graffitikunstnere til at male dyrskuets "egen" graffiti på bygningerne i stedet.

Slår hårdt til fødevaremarked

Besøgstal Det Fynske Dyrskue 2018: 44.000 besøgende.

44.000 besøgende. 2017: 57.000 besøgende.

57.000 besøgende. 2016: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2015: 53.000 besøgende.

53.000 besøgende. 2014: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2013: 50.000 besøgende.

50.000 besøgende. 2012: 52.000 besøgende.

52.000 besøgende. 2011: 58.000 besøgende.

58.000 besøgende. 2010: 46.000 besøgende.

46.000 besøgende. 2009: 63.000 besøgende.



Opgørelsen er baseret på avisartikler, hvor de forskellige års besøgstal er omtalt. Tallene er afrundet til nærmeste hele tusind.

For en årrække siden lancerede dyrskuet sit første fødevaremarked. Og netop det får endnu større fokus i år.

- Ja, fødevaremarkedet får alt, hvad det overhovedet kan tåle, siger dyrskuechefen.

Markedet bliver 800 kvadratmeter stort, overdækket og placeres midt på dyrskuepladsen. Det er tænkt som hjertet i dyrskuet. Og hvis det lykkes dyrskuechefen, så kommer der også en restaurant, der holder åbent om aftenen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg kunne godt tænke mig, at dyrskuet ikke lukkede om eftermiddagen. Økonomisk ville det være en fordel, hvis folk blev hængende til ud på aftenen, siger Alex Nielsen.

Den del af fornyelsesprojektet er imidlertid ikke helt på plads endnu. Det er der faktisk meget, der ikke er, indrømmer dyrskuechefen med et grin.

Men han har præcis 79 dage til at nå det. For torsdag den 13. juni ankommer alle dyrene, som de plejer. Og 14. juni slår dyrskuet dørene op for besøgende.

Og står det til dyrskuechefen, må der meget gerne komme på den pæne side af 50.000 gæster.

- Vi håber selvfølgelig, at det, vi laver, bliver godt. Og at det virker. Men det vi ikke når i år, det må vi så tage til næste år, lyder det fra dyrskuechefen.

