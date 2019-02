Vær med til at kåre Fyns bedste underviser: Sådan indstiller du din kandidat

Bemærk, TV 2/Fyns ungdomsredaktion, har indstiftet en pris, der hædrer en fynsk underviser, der engagerer sine elever, gør skoledagen spændende og formår at gøre alt det kedelige lidt mere spiseligt.

Måske din underviser altid fortæller om sydameriansk kultur iført kontroversiel sombrero?

Måske han eller hun som udgangspunkt altid kvitterer med kage, når I brillierer i brøkregning?

Eller måske skal årets fynske underviser slet og ret være den lærer, der endelig fik banket fast, om et ord skal have nutids-r eller ej.

Det eneste krav er, at underviseren arbejder på en uddannelsesinstitution over grundskole-niveau. Det kan altså både være den gamle professor, din sprælske gymnasielærer eller underviseren på SOSU-, tømrer- eller læreruddannelsen.

Resten er helt op til dig, der er underviserens elev, kollega, chef eller blot perifert bekendte.

Kompetent jury udpeger den endelige vinder

For at hjælpe Bemærk og brugerne med at udpege årets fynske underviser, har vi allieret os med en kompetent jury.

Sammen vil de se alle indstillinger igennem. Derpå får de den hårde opgave at diskutere sig frem til, hvem der skal overraskes onsdag den 6. marts. Det er nemlig dagen, hvor vinderen får direkte besked.

Juryen består af: Anders Behmer, elevrepræsentant, Syddansk Erhvervsskole Cecilie Føns Stelmer, styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd Jonas Thomhav, forperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn Fabian Munkholm Davidsen, forperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn

Sådan indstiller du en underviser

For at indstille en underviser til titlen som Fyns bedste underviser skal du gøre følgende:

1. Optag en kort video med dig selv, hvor du fortæller, hvorfor du indstiller underviseren. Videoen må maks. have en varighed på to minutter. Der må gerne optræde mere end én person i videoen. Husk at nævne både dit og underviserens fulde navn samt navnet på den uddannelsesinstitution, hvor underviseren arbejder.

2. Send indstillingsvideoen til majo@tv2fyn.dk. Hvis videoen er for stor til at vedhæfte i en e-mail, anbefaler vi gratistjenester som Dropbox eller WeTransfer.

3. Når du sender videoen, bedes du skriftligt oplyse dit fulde navn, din e-mail-adresse og dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Indstillingsvinduet lukker mandag den 4. marts.

Bemærk: Når du indsender materialet, giver du samtidig tilladelse til, at TV 2/Fyn må bruge din(e) optagelse(r) på tv, hjemmeside(r) og sociale medier. Alle kan indstille en underviser, og alle undervisere fra alle fynske uddannelsesinstitutioner over grundskole-niveau kan indstilles. Det er tilladt at indstille sig selv. Vinderen får direkte besked 6. marts.