Makabre detaljer afsløret under retssag om moské-drab

Det var et voldsomt syn, der mødte to vidner, da de 28. juni sidste år kom ind i moskéen på Lisesmindevej i Odense.

Det forklarede de mandag, hvor de indtog vidneskranken ved Retten i Odense. Begge kunne berette om blod over det hele på offer, tiltalte, borde, stole, gulv og vægge. På sidstnævnte var der med blodet skrevet initialer på andre personer.



Det kom frem på førstedagen i retssagen mod en 71-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt en 75-årig mand med en skruetrækker i en moské, ligesom han også er tiltalt for drabsforsøg på en anden mand. Mandag var tre vidner indkaldt, ligesom den tiltalte også skulle forklare sig.

Af tiltaltes forklaring kom det frem, at han i slutningen af 2017 var blevet smidt ud af moskéen, fordi han havde slået den daværende formand for menighedsrådet. Flere gange havde han forsøgt at få lov til at komme tilbage, men uden held.

Var på vej hjem fra hospitalet

På dagen for drabet kom den 71-årige mand cyklende forbi moskéen, da han besluttede sig for at svinge forbi og tale med imamen. Manden parkerede sin cykel foran indgangen og gik indenfor.

Ifølge sin egen forklaring råbte den tiltalte flere gange efter imamen, men imamen var ingen steder at finde. I stedet sad den 75-årige mand i moskéens kantine. Den 71-årige og den 75-årige kendte hinanden perifert, fordi de har været en del af den samme moské i mange år.

Den 75-årige henvendte sig til den 71-årige og fortalte ham, at han ikke havde noget at gøre i moskéen, da han var bortvist. Umiddelbart herefter opstod der tumult mellem de to. Hvad der præcist skete, har den tiltalte svært ved at forklare. Han forklarede dog, at det føltes som om, de to var i et bur, hvor de gennembankede hinanden.

Den tiltalte forklarede videre, at efter den 75-årige på et tidspunkt havde slået tiltalte med en stol, så han sank i gulvet, tog tiltalte fat i sin skruetrækker, som han havde i en inderlomme af sin vest.

Medbragte skruetrækker af frygt

I retten kom det frem, at den 71-årige mand er tiltalt for at have stukket den 75-årige med mindst 50 stik med en skruetrækker, hvoraf 20 af dem var i hovedet.

Undervejs dukkede et andet vidne op. Han fik hurtigt øje på de to personer og råbte til dem, at de skulle stoppe. Vidnet løb derefter hen for at tage fat i den tiltalte og få ham væk fra den 75-årige. Men ifølge vidnet vendte den tiltalte sig om med skruetrækkeren hævet over hovedet og slog ud efter ham.

Det lykkedes vidnet at komme ud af moskéen uden at blive ramt. Her forsøgte han at få hjælp fra en anden, der var mødt op i moskéen. Men denne person var fuldstændig stivnet i døren, lød vidnets forklaring.

Kort tid efter ankom to betjente til moskéen. Den ene af betjentene tog mandag også plads i vidneskranken. Her fortalte han om det makabre syn, der også mødte ham.

Skrev navne med blod

Inden betjentene kom ind i moskéen, havde tiltalte med blod skrevet initialerne på flere af menighedsmedlemmerne på væggen og en kasket.

- De folk har påført mig smerte, sagde tiltalte med en tydelig bevæget stemme i retten.

Da betjentene kom ind i moskéen, fik de hurtigt øje på den tiltalte, som blev anholdt uden videre dramatik. Under anholdelsen kunne betjenten høre en rallen og fik øje på den 75-årige mand, der lå i en stor blodpøl.

Trods forsøg på livreddende hjælp stod den 75-årige mands liv ikke til at redde. Han døde dagen efter på hospitalet som følge af sine skader.

Sagen fortsætter tirsdag 7. maj, hvor en retsmediciner skal afhøres. Der forventes dom i sagen 13. maj.