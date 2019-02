Blandt mordere og voldtægtsforbrydere: Sådan sætter 21-årige Mia sig i respekt

Bag meterhøje murstensvægge med pigtrådshegn på toppen, på den anden side af foranstaltninger så sikre som i enhver lufthavn med respekt for sig selv. Her sidder nogle af Danmarks farligste fanger.

Fanger med forvaringsdomme og livstidsdomme.

Bag murene er også de fængselsbetjente, som sørger for god ro og orden i hverdagen hos de indsatte.

Hvis jeg lod mig påvirke af et "fuck dig" eller et "møgso", så ville jeg ikke kunne være i det her fag. Mia Larsen, fængselsbetjent-elev

En af dem er Mia Larsen, der er ved at uddanne sig. Hun er 21 år, og udover den blå uniform med stjerner og Kriminalforsorgen-mærkat på, ligner hun en ganske almindelig ung kvinde.

- En fordel at være kvinde

For Mia Larsen handler det hverken om at have store overarme eller overskæg for at kunne arbejde i et fængsel. Faktisk tværtimod.

- Det kan være en fordel at være kvinde. For man kan gøre meget ved at snakke. Snak er magt.

FAKTA OM NYBORG FÆNGSEL Nyborg Fængsel er opført i 1913 Fængslet er et lukket fængsel med plads til 312 indsatte Der er fællesskabspladser, uddannelsespladser, behandlingspladser og udvisningspladser samt arrestpladser i fængslet Kilde: Kriminalforsorgen

Mia sætter sig i respekt over for fængslets indsatte, ved at komme til dem som menneske og ikke som betjent, fortæller hun.

- Jeg er ikke bange for, at de vil gøre mig noget fysisk. Det bliver set ned på, hvis en indsat er fysisk over for en kvinde. Og ellers har jeg redskaber, der kan hjælpe mig, siger hun, mens hun rækker hånden ud efter sit bælte, der indeholder lige fra peberspray til håndjern.

Men hvornår er det en ulempe, at være ung kvinde i et fængselsbetjent-job?

- Hm. Det er faktisk mest, når jeg skal vinde respekt fra mine kollegaer. Nogle af dem har jo børn på min alder.

Hård jargon

Selvom det kan være en fordel at være kvinde i Nyborg Fængsel, skal man ifølge Mia også kunne klare en vis tone.

- Man kan godt kalde det værkstedshumor. Men jeg kan sku godt lide, at man ikke skal tænke over, hvad man siger. Jeg har også altid været lidt en drengepige, griner hun.

Hvis jeg var bange for at gå på arbejde, var jeg det forkerte sted. Mia Larsen, fængselsbetjent-elev

Også selvom tonen fra de indsatte nogle gange kan overstige 'almindelig værkstedshumor. Deri ligger forskellen på de, der kan arbejde som fængselbetjent og de, der ikke kan.

- Hvis jeg lod mig påvirke af et "fuck dig" eller et "møgso", så ville jeg ikke kunne være i det her fag, siger Mia.

Det rigtige job - lige nu

Mia Larsen begyndte sin uddannelse i sommeren 2018. Her begyndte hun sammen med 53 andre nye fængselsbetjent-elever i den største klasse nogensinde.

Det skete efter, 144 fængselsbetjente, ifølge fængselsforbundet, i 2017 valgte at forlade ders job. En markant stigning i antallet af aftrædelser i forhold til de foregående år.

Alligevel mener Mia Larsen, at hun er landet på det rigtige sted.

- Hvis jeg var bange for at gå på arbejde, var jeg det forkerte sted. Og jeg kan godt lide at se de indsatte forbedre sig. Det er mit mål, at de ikke kommer ind igen, forklarer hun.

Også selvom jobbet kræver en vis psyke.

Tror du, at du vil kunne have det her job resten af dit liv?

- Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Men jeg skal selvfølgelig også tænke på mig selv.

Udannelsen til fængselsbetjent tager tre år.