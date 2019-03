Kørekortregler: Sådan ved du, at du ikke bliver snydt

For rigtig mange er det at få et kørekort forbundet med en frihed og en følelse af at være voksen. Derfor er det også med stor spænding og høje forventninger, man sætter sig i teorilokalet på dag et.

Og et sted derimellem kan det være svært at huske, hvor mange køretimer og teoritimer man egentligt lovmæssigt skal have for at få et godkendt kørekort.

I enhver branche er der en form for snyd, så selvfølgelig er der også snyd i vores branche. René Arnt, landsformand i Dansk Kørelærer-Union.



Bemærk har i en undersøgelse spurgt over 600 unge mennesker på Fyn, hvordan deres køre- og teoriundervisning er foregået. Blandt andet har omkring otte procent ikke fået motorvejskørsel, og 9 procent har ikke har modtaget undervisning i mørkekørsel.

Men lige præcis kørsel på motorvej og i mørke er undervisning, du som elev skal modtage.

00:12 Politiets råd: Skriv ikke under på noget, du ikke ved er rigtigt. Luk video

Er reglerne gode nok, som de er nu?

- Nej, det er de jo netop ikke. I enhver branche er der en form for snyd, så selvfølgelig er der også snyd i vores branche. Det undrer mig ikke, siger René Arnt, landsformand i Dansk Kørelærer-Union.

Mørkekørsel, motorvej og massiv kø

Læs også Politi til elever: Tænk dig om, før du skriver under

Når du bliver sluppet løs i trafikken efter dine fire lektioner på manøvrebane, skal du igennem en række forskellige udfordringer på vej.

Du skal lære at sætte i gang og standse ved en vejkant, du skal kunne placere dig rigtigt på veje, når du kører ligeud. Du skal også lære at holde hastigheden på en lige strækning. Vognbaneskift og sammenfletning er også en læring, du skal have dig. Du skal kunne vende og bakke en bil og være sikker i kørsel forbi gående og køretøjer, der holder stille.

Syv trin: Sådan er reglerne for et godkendt kørekort Teoriundervisning: Du skal have minimum 29 lektioner a 45 minutter. ​​​​​​ Manøvrebane: Du skal have fire lektioner på manøvrebane, som er en lukket øvelsesplads, før du lovmæssigt må komme ud og køre i trafikken. ​​​​​​ Køreletioner: Du skal have minimum 16 lektioner a 45 minutter i manøvrer på vej. Førstehjælp: Du skal have et kursus i at yde førstehjælp, hvis der sker en trafikulykke. Det varer 8 timer: 4 timers undervisning om basal genoplivning og 4 timer om færdselsrelateret førstehjælp. ​​​​​​ Køreteknisk anlæg: Du skal have fire lektioner på køreteknisk anlæg. Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle 29 teorilektioner og haft de obligatoriske 16 lektioner på vej. Teoriprøve: Det allersidste inden en køreprøve er en test på din viden om en bil, trafik og færdsel på veje. Du skal svare på spørgsmål til 25 billeder uden hjælpemidler. Teoriprøven foregår hos politiet.​​​​​​ Køreprøve: Hvis du skal have et kørekort, skal du bestå en køreprøve. Til den skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Ud over selve kørselstiden bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering. Kilde: www.sikkertrafik.dk

Du skal også være tryg i mødet med andre bilister og cyklister, du skal kunne overhale sikkert og lovligt. Du skal kunne køre i rigtig fart i fartdæmpede og for eksemple lege- og opholdsområder. Når du skal køre frem mod et kryds, er der også ting, du skal have styr på - det samme gælder, når du skal lige over, til højre og venstre i et kryds. Rundkørsler skal du også have styr på.

Selvom nogen mener, der mangler et tredje spor på Fyn, er der rigtig mange kilometers motorvej i Danmark, og dem skal du også lære at færdes på. Det samme gælder tæt trafik i byer som for eksempel Odense, hvor der om morgenen især er tæt trafik og køer. Mørkekørsel er også nødvendigt, og endeligt skal du kunne køre i og gennem en tunnel samt slutteligt kunne standse og parkere din bil.

Kontrol og stikprøver

Både Dansk Kørelærer-Union og Foreningen for Frie Kørelærere mener, at de gør, hvad de kan for at oplyse om reglerne på området.

Vi laver stikvis prøver og kontrol til teoriprøver og køreprøver for at se, om alle papirer er i orden. Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi

- Selvfølgelig har erhvervet et overordnet ansvar for, at tingene bliver gennemført. Men vi har soom brancheorganisation ikke andre muligheder end at italesætte og markedsføre regelefterlevelse, siger René Arnt.

Men branchen kan ikke gå direkte ud og kontrollere, at tingene er, som de står skrevet i loven. Det er politiets opgave.

- Vi laver stikvis prøver og kontrol til teoriprøver og køreprøver for at se, om alle papirer er i orden og for at se, om de (eleverne, red.) har nået det, de skal, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.