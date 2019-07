Anjas vilde beslutning: Sælger alt og kører Europa tynd i autocamperen Bumle

Nu, hvor jeg gør det her, har flere venner og familiemedlemmer givet udtryk for, at de nærmest tror, jeg er væk. Anja Robanke, grafisk designer

- Der er prismærker på alt. Det står på de små gule papirer.

Anja Robanke slår ud med armene i sit køkken. På køkkenbord, hylder og hårde hvidevarer ligger en masse af hendes ejendele fremme med prismærker på.

Selvom huset i Orte i Assens Kommune stadig er Anja Robankes hjem, er det lidt som at træde ind i en genbrugsbutik.

- På lørdag holder jeg åbent hus, hvor folk kan komme og købe. Så skal det hele helst væk, siger Anja Robanke til TV 2/Fyn.

Læs også Modstrøm på vej: Familier flytter væk fra byen og ud på landet

Hun er 40 år gammel og selvstændig grafisk designer. Og snart skifter hun tilværelsen i den idylliske fynske landsby ud med et rumlende, rullende liv på farten i autocamperen Bumle.

- Det begyndte egentlig for cirka tre måneder siden, husker Anja Robanke.

- En ven spurgte mig, hvor mange af mine ting jeg egentlig brugte. Og jeg måtte svare, at det faktisk var lang tid siden, jeg havde haft fat i mange af dem. Den tanke satte sig fast. Når jeg åbnede en skuffe, brugte jeg måske to ting fra den, men der lå 30 i den.

- Jeg lavede et tanke-eksperiment en aften, hvor jeg skulle sove. Hvis jeg skulle tage alle de ting, jeg bruger i min hverdag og lægge dem foran mig, hvor meget ville det så fylde? Da jeg kom frem til resultatet, tænkte jeg: Det kan jeg godt have i en bil!

00:15 Her fortæller Anja Robanke om et lille eksperiment, der førte til en stor beslutning. Video: Malte Jørstad Luk video

Kærlighed ved første blik

Anja Robanke viser vej fra huset og ud til indkørslen foran huset.

Her holder den. En cirka 11 kvadratmeter stor, hvid autocamper af mærket Fiat. Den har cirka 20 år på bagen.

Over forruden står navnet allerede sort på hvidt: Bumle.

- Jeg fandt Bumle i Solrød Strand. Det var nogle kitesurfere, der havde den. De havde nogle andre planer, så derfor endte den med mig på Fyn. Jeg endte med at køre hjem i den samme dag, og jeg er helt vildt glad for den. Det var kærlighed ved første blik, siger Anja Robanke.

Læs også Tendens: Bøfhus får kødfri burger på menukortet

Hun giver en lille rundvisning. Det er hurtigt overstået.

Der er skabsplads, spisebord, toilet og en sengeplads over førerhuset. Tv'et skal væk. Der skal gøres klar til gas, og så skal der solceller på taget. Og så er der heldigvis et fyr til de kolde dage.

00:25 Her viser Anja Robanke rundt i sit nye hjem, autocamperen Bumle. Luk video

- Nogle tror, jeg forsvinder

Arbejdet som grafisk designer fortsætter på landevejene. Når Anja Robanke fra august begiver sig ud på eventyr, går turen først mod Tyskland og Østrig med kurs mod Schweiz og toppen af Italien.

Jeg endte med at køre hjem i den samme dag, og jeg er helt vildt glad for den. Det var kærlighed ved første blik. Anja Robanke, grafisk designer

Turen er blandt andet tilrettelagt efter hendes arbejdsopgaver, der til dels foregår i udlandet. Hun håber på at kunne få endnu flere opgaver af den slags.

- Hvis man for eksempel har brug for billeder fra en vingård i Frankrig eller en rejseblogger, er jeg jo den helt rette. Mange andre opgaver kan jeg sagtens klare fra Bumle alligevel. Og i forvejen er der mange af mine kunder, jeg aldrig ser, siger Anja Robanke.

Læs også Har du hørt om #Trashtag? Tuyen deler billeder af sit skrald på sociale medier

Således ændrer hendes nye, mobile livsstil måske ikke ved så meget.

Men så er der lige det med venner og familie.

- Min familie og mine venner betyder rigtig meget for mig. Og nu, hvor jeg gør det her, har flere givet udtryk for, at de nærmest tror, jeg er væk. Men jeg er ikke væk. Vi er i 2019. Vi har de sociale medier, som jeg er meget på.

- For mig er det ikke noget problem. Om jeg sidder i lille Orte på Fyn eller i Sydspanien, det er lidt lige meget, synes jeg.

Læs også Pas på miljøet: Sådan laver du vegansk SU-venlig aftensmad

Anja Robanke fortæller dog, at hun vender hjem til Fyn til jul, hvor hun også er med til sin mors 60-års-fødselsdag. Bagefter går turen mod Sydeuropa og varmere himmelstrøg.